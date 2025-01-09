Места отдыха у городских водоемов станут более комфортными и безопасными Политика

Места отдыха у городских водоемов станут более комфортными и безопасными

21 января в нижегородской думе состоялось заседание постоянной комиссии по экологии под председательством Германа Карачевского. В мероприятии приняли участие спикер Думы Евгений Чинцов и его заместители Владимир Тарасов и Николай Сатаев.

В ходе заседания депутаты обсудили предложенные к рассмотрению "Правила использования водных объектов, расположенных на территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород, для рекреационных целей". Как пояснила директор юридического департамента администрации города Татьяна Витушкина, документ, разработанный в соответствии с требованиями Водного кодекса РФ, содержит требования к организации зон отдыха и купания с указанием сроков открытия и закрытия купального сезона, а также порядок проведения мероприятий, связанных с использованием водных объектов для рекреационных целей.

"Важно, что в нашем городе, наконец, появился регламент, определяющий все аспекты использования прибрежных зон водоемов для отдыха, купания, размещения лодочных станций. Полагаю, что применение Правил позволит сделать отдых на воде еще более комфортным и безопасным", - отметил Герман Карачевский.

По итогам обсуждения члены комиссии рекомендовали городской думе принять Правила на заседании 29 января 2025 года.

Затем представители профильных департаментов администрации города Нижнего Новгорода проинформировали депутатов о том, как на территории муниципалитета осуществляется деятельность по экологическому образованию.

В частности, было отмечено, что предмет «Экология» преподается в 8 школах как самостоятельный, в 21 школе - изучается в рамках внеурочной деятельности и в 29 общеобразовательных организациях - в рамках дополнительного образования. Традиционно в школах и детских садах проводятся экологические уроки, городская олимпиада для старшеклассников. В 2024 году охват детей, родителей и педагогов по различным экологическим мероприятиям составил более 32 тысячи человек.

Информация по существу рассмотренных на комиссии вопросов повестки дня депутатами принята к сведению.