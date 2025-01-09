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Общество

Около 930 тысяч нижегородцев прошли диспансеризацию и профилактические медосмотры в 2024 году

22 января 2025 09:55  [56] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Около 930 тысяч жителей Нижегородской области прошли диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры в 2024 году. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения региона.

Как отметили в ведомстве, число нижегородцев, которые проверили состояние здоровья, выросло почти на 100 тысяч человек – в 2023 году диспансеризацию и профосмотры прошли около 835 тысяч жителей региона. В свою очередь, показатель 2022 года – около 400 тысяч человек – удалось превысить более чем вдвое.

"Медицинская профилактика – ключевой элемент охраны здоровья граждан. Важно понимать, что каждая вовремя обнаруженная болезнь – это шанс на спасение человека, на его дальнейшую здоровую жизнь. Именно поэтому наша неизменная задача – привлекать к диспансеризации и профосмотрам как можно больше нижегородцев", – напомнила министр здравоохранения региона Галина Михайлова.

По словам главного врача Нижегородского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики, главного внештатного специалиста по медицинской профилактике областного минздрава Натальи Савицкой, в прошлом году в регионе впервые выявлено почти 670 тысяч случаев хронических неинфекционных заболеваний, в том числе тех, которые остаются главными причинами смертности в стране - проблем с сердечно-сосудистой системой и онкологии.

"Благодаря диспансеризации и профосмотрам в прошлом году нашим медикам удалось выявить более 483 тысяч случаев болезней системы кровообращения, свыше 48 тысяч случаев сахарного диабета, около 22,5 тысячи болезней органов дыхания и порядка семи тысяч случаев злокачественных новообразований", – рассказала Наталья Савицкая.

По словам руководителя медучреждения, обычная диспансеризация включает в себя профилактический осмотр, скрининг для раннего выявления онкологических заболеваний, общий анализ крови, прием терапевта для определения необходимости консультации с узкими специалистами и другие медицинские процедуры. Пациенты проходят обследования, направленные на выявление сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, а также сахарного диабета. Для тех, у кого есть особые показания, предусмотрена возможность прохождения углубленной диспансеризации.

Профилактический медицинский осмотр отличается от диспансеризации лишь меньшим объемом обследований.

"В регионе созданы все условия для того, чтобы жители могли удобно, быстро и своевременно проверить здоровье. Граждане в возрасте от 18 до 39 лет проходят диспансеризацию раз в три года, а профосмотр – каждый год. Для лиц старше 40 лет предусмотрена ежегодная диспансеризация. Все процедуры бесплатны, а работодатель обязан дать «свободный» оплачиваемый день специалисту на время проведения профилактических мероприятий", – сказала Наталья Савицкая.

Как отметили в региональном Минздраве, с каждым годом все больше нижегородцев получает возможность пройти диспансеризацию по месту работы или учебы.

"Предприятия и образовательные учреждения могут пригласить медиков провести профилактические мероприятия к себе в здание. При этом бригада, по запросу, возьмет с собой передвижное оборудование, например, маммограф, флюорограф. Только по итогам прошлого года почти 113 тысяч работающих нижегородцев смогли пройти диспансеризацию такого вида", – сообщили в министерстве.

В ведомстве напомнили, что в 2024 году в рамках проведения в России Года семьи стартовала диспансеризация граждан репродуктивного возраста в возрасте от 18 до 49 лет. Профилактические мероприятия направлены на выявление признаков и факторов риска заболеваний или состояний, способных негативно повлиять на зачатие, беременность, роды и послеродовой период.

"Новое направление диспансеризации предусматривает обследование как женщин, так и мужчин. Пациенту устанавливается диагноз, при необходимости – выдается направление на дополнительное обследование и лечение. В прошлом году свое репродуктивное здоровье проверили более 71 тысячи нижегородцев", – пояснила Наталья Савицкая.

Первый этап диспансеризации можно пройти в поликлинике по месту жительства. Запись осуществляется в регистратуре, непосредственно в кабинете или отделении медицинской профилактики, в Центре здоровья медицинской организации или в ходе приема у участкового терапевта, фельдшера ФАПа. Записаться на прохождение диспансеризации также можно на портале Госуслуги.

Для удобства пациентов организованы вечерние приемы, а также осмотры по субботам.

Напомним, с 2025 года в стране стартовал новый национальный проект "Продолжительная и активная жизнь". Он является продолжением национального проекта "Здравоохранение" и реализуется по поручению президента России Владимира Путина. Новый нацпроект охватывает все направления работы в отрасли – от модернизации первичного звена здравоохранения до медицинской реабилитации. Прохождение гражданами профилактических медицинских осмотров и диспансеризации является значимой составляющей нацпроекта.

 

 

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Теги:
Здравоохранение Нацпроект
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