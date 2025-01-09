Оплата проезда геолокацией в электробусах и троллейбусах
Туристический налог ввели в Балахнинском районе
Проблемный ЖК "Дом у озера" достроили на Сортировке
Гостиницу построят на месте бывшего завода шампанских вин
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
22 января 2025 11:06  [90] Экс-школьников в Сормове будут судить за фейки о российской армии
22 января 2025 10:48  [95] Нижегородская мать-одиночка может потерять квартиру из-за бюрократической ошибки
22 января 2025 10:13  [122] Директора утилизационной фирмы в Сарове будут судить за ущерб в 6,3 млн рублей
22 января 2025 09:42  [172] Сотрудница завода имени Свердлова в Дзержинске пойдет под суд за взятку
22 января 2025 09:29  [132] Иномарка насмерть сбила женщину в Семенове
21 января 2025 20:00  [293] Нижегородский СК организовал проверку из-за отравления двух детей газом
21 января 2025 19:42  [304] Бывшую заведующую детсадом в Городце осудили за присвоение 670 тысяч рублей
21 января 2025 19:00  [368] Пожар на нелегальной свалке в Нижнем Новгороде почти потушили
21 января 2025 18:49  [330] Нападение пассажира на нижегородского таксиста закончилось уголовным делом
21 января 2025 18:30  [580] Суд в Нижнем Новгороде приговорил участника украинского нацбата к 9 годам тюрьмы
Происшествия

Экс-школьников в Сормове будут судить за фейки о российской армии

22 января 2025 11:06  [90] Происшествия

Двое бывших учеников лицея №82 в Сормовском районе Нижнего Новгорода предстанут перед судом за дискредитацию Вооруженных Сил РФ, сообщает телеканал "Кстати..." (16+).

По материалам следствия, осенью 2023 года два школьника сняли и выложили в интернет видеоролик, дискредитирующий российских военных. Тогда в отношении обоих фигурантов возбудили административное дело со штрафом в 50 тысяч рублей в качестве наказания.

Однако по достижении восемнадцатилетия на школьников завели уже уголовное дело, и теперь им грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что жителю Сарова дали 4,6 года условно за экстремизм и дискредитацию ВС РФ. Кроме того, суд запретил ему покидать закрытый город. 

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Армия Суд Фейк
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Святки-2025
09 января 2025 13:23Святки на Щёлоковском хуторе
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph