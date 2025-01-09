Экс-школьников в Сормове будут судить за фейки о российской армии Происшествия

Двое бывших учеников лицея №82 в Сормовском районе Нижнего Новгорода предстанут перед судом за дискредитацию Вооруженных Сил РФ, сообщает телеканал "Кстати..." (16+).

По материалам следствия, осенью 2023 года два школьника сняли и выложили в интернет видеоролик, дискредитирующий российских военных. Тогда в отношении обоих фигурантов возбудили административное дело со штрафом в 50 тысяч рублей в качестве наказания.

Однако по достижении восемнадцатилетия на школьников завели уже уголовное дело, и теперь им грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что жителю Сарова дали 4,6 года условно за экстремизм и дискредитацию ВС РФ. Кроме того, суд запретил ему покидать закрытый город.