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Политика

Законопроект о включении садовых участков в населённые пункты обсудили в ЗСНО

22 января 2025 11:18  [82] Политика

Фото: пресс-служба ЗСНО

21 января в Законодательном собрании Нижегородской области состоялось заседание комитета по градостроительному развитию, имущественным и земельным отношениям. Депутаты обсудили проект закона "Об установлении в Нижегородской области требований, при соблюдении которых территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд могут быть включены в границы населенного пункта либо в границах территории ведения гражданами садоводства для собственных нужд может быть образован новый населенный пункт". Проект закона направлен на реализацию полномочий, предоставленных регионам федеральным законодательством.

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин подчеркнул, что необходимо соблюсти интересы всех заинтересованных сторон при включении садовых участков в границы населённых пунктов.

"Садовые товарищества постепенно превращаются в территории индивидуального жилищного строительства. Новый законопроект направлен на регулирование этой сферы", - отметил Евгений Люлин.

"Проект областного закона определяет конкретные требования, при соблюдении которых садоводческие товарищества могут быть включены в состав населённых пунктов, к которым примыкают", - отметил председатель комитета Законодательного собрания по градостроительному развитию, имущественным и земельным отношениям Василий Суханов.

Кроме того, проектом закона предусмотрено, что территории огородничества могут быть включены в границы населенного пункта в случае изменения вида их разрешенного использования на "ведение садоводства".

Также в границах территории садоводства может быть образован новый населенный пункт.

Председатель профильного комитета отметил также, что садовые товарищества есть и городской черте Нижнего Новгорода, и этот вопрос депутаты Законодательного Собрания также держат на контроле.

"Все мы помним вопиющую ситуацию с СНТ «Родник», где была организована свалка. Также в центре города в районе улиц Яблоневой и Фруктовой был скуплен большой садовый массив, и теперь собственник пытается застроить его многоквартирными домами, что вызывает серьезные опасения. Мы занимаемся этим вопросом совместно с прокуратурой", - рассказал Василий Суханов.

Проект закона рекомендован к принятию в первом чтении на заседании Законодательного собрания Нижегородской области 30 января.

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Теги:
Законодательное собрание Имущество
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