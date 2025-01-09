Нижегородцам показали, как реставрируют Литературный музей имени Горького Культура и отдых

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Реставрация Литературного музея имени Горького в Нижнем Новгороде идет полным ходом. Сейчас подрядчик реставрирует лепнину и голебелены, а также полы, дубовые двери и панели стен. Кроме того, ведутся электротехнические работы, сообщили НИА "Нижний Новгород" в городском депстрое.

Напомним, что музей на улице Минина (объект культурного наследия "Дом В.М. Бурмистровой с интерьером") закрыли на реставрацию в 2019 году. В 2020-м там произошел сильный пожар. В здании начались ремонтные работы. А весной-2022 власти расторгли контракт с подрядчиком "АВК Групп", сорвавшим сроки сдачи работ не только в Литературном музее, но и в Доме детского творчества имени Чкалова на улице Пискунова.

В конце 2023 года стало известно, что капремонт в Литературном музее проведут за 364 млн рублей. Контракт был заключен с ООО ПРК "Гемера" (Москва).

В декабре 2024 года мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев заявил на встрече с главредами СМИ, что Литературный музей Горького откроется после затянувшей реставрации в 2025 году.

По последним данным, в рамках муниципального контракта подрядчик обследовал конструктив здания, определил степень повреждения конструкций и необходимость их усиления, отобрал пробы элементов реставрации для химико-технологического исследования, а также провел инженерные изыскания коммуникаций и выполнил проектные работы. В депстрое подчеркнули, что проектная документация по музею прошла согласование в управлении госохраны ОКН Нижегородской области.