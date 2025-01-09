Оплата проезда геолокацией в электробусах и троллейбусах
Новые автомобили "Волга" начали готовить к испытаниям
Туристический налог ввели в Балахнинском районе
Проблемный ЖК "Дом у озера" достроили на Сортировке
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
22 января 2025 16:04  [49] Поддержка природы: Транснефть-Верхняя Волга помогает сохранить зубров и реки
22 января 2025 15:16  [118] Соломон Апоян дал нижегородцам рекомендации по защите от простуды
22 января 2025 14:25  [139] Полыхающая свалка на Московском шоссе заинтересовала Росприроднадзор
22 января 2025 13:47  [144] Прямые рейсы вновь запустят между Мурманском и Нижним Новгородом в 2025 году
22 января 2025 13:28  [163] Около 300 иностранцев выразили желание переехать в Нижегородскую область
22 января 2025 13:12  [322] Выбоины на М-7 в Нижегородской области заделали после жалоб водителей
22 января 2025 12:52  [147] Инклюзивный праздник с играми и подарками прошел для детей в Штабе общественной поддержки
22 января 2025 12:36  [335] Проектировать дублер проспекта Ленина в Нижнем Новгороде начнут в 2025 году
22 января 2025 12:22  [164] Полиция заинтересовалась подростками с петардами после жалоб нижегородцев
22 января 2025 12:00  [149] Нижегородский филиал "Т Плюс" обеспечил теплом 59 тыс. кв. м нового жилья в 2024 году
Общество

Соломон Апоян дал нижегородцам рекомендации по защите от простуды

22 января 2025 15:16  [118] Общество

Фото: соцсети Соломона Апояна

Главврач нижегородского СПИД-центра, депутат регионального парламента Соломон Апоян рассказал НИА "Нижний Новгород" о том, что после длительных новогодних каникул нижегородцы должны особенно соблюдать меры профилактик простудных заболеваний.

"Сейчас все вышли на работу, опять началась работа в трудовых коллективах, поэтому нелишним будет напомнить о профилактике. Это регулярное проветривание помещений, ношение масок, личная гигиена, мытье рук с мылом, соблюдение социальной дистанции. Все вышеперечисленное защищает человека от заражения. В целом, надо быть бдительными", - отметил медик.

Говоря о возможных проникновениях в регион новых штаммов гриппа, в том числе из Китая, Соломон Апоян подчеркнул, что нижегородские медики готовы и к такому развитию событий.

"Ранее наш президент уже давал поручение быть готовыми к новым формам вирусов. Мы уже поняли, что такое ковид, знаем как с этим работать. Наши медики готовы делать санитарную защиту нашего региона, нашей страны", - добавил зампредседателя социального комитета ЗСНО.

Ранее сообщалось, что почти 11 тысяч нижегородцев подхватили грипп и ОРВИ за неделю.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Здравоохранение ОРВИ Соломон Апоян
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Святки-2025
09 января 2025 13:23Святки на Щёлоковском хуторе
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph