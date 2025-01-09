Соломон Апоян дал нижегородцам рекомендации по защите от простуды Общество

Фото: соцсети Соломона Апояна

Главврач нижегородского СПИД-центра, депутат регионального парламента Соломон Апоян рассказал НИА "Нижний Новгород" о том, что после длительных новогодних каникул нижегородцы должны особенно соблюдать меры профилактик простудных заболеваний.

"Сейчас все вышли на работу, опять началась работа в трудовых коллективах, поэтому нелишним будет напомнить о профилактике. Это регулярное проветривание помещений, ношение масок, личная гигиена, мытье рук с мылом, соблюдение социальной дистанции. Все вышеперечисленное защищает человека от заражения. В целом, надо быть бдительными", - отметил медик.

Говоря о возможных проникновениях в регион новых штаммов гриппа, в том числе из Китая, Соломон Апоян подчеркнул, что нижегородские медики готовы и к такому развитию событий.

"Ранее наш президент уже давал поручение быть готовыми к новым формам вирусов. Мы уже поняли, что такое ковид, знаем как с этим работать. Наши медики готовы делать санитарную защиту нашего региона, нашей страны", - добавил зампредседателя социального комитета ЗСНО.

Ранее сообщалось, что почти 11 тысяч нижегородцев подхватили грипп и ОРВИ за неделю.