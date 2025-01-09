Нижегородские многодетные семьи смогут бесплатно посещать музеи Культура и отдых

Новые меры поддержки многодетных семей рассмотрели члены комитета Заксобрания по соцвопросам 22 января, передает корреспондент НИА "Нижний Новгород".

Речь идет о проекте закона №1156-7 "О внесении изменений в статью 4 закона Нижегородской области "О мерах соцподдержки многодетных семей". Изменения вызваны указом Президента РФ о расширении мер поддержки.

"Многодетные семьи получат доступ к государственным и муниципальным учреждениям, бесплатно и без ограничений. Это музеи, выставочные залы, парки культуры и отдыха. По региональному закону бесплатное посещение было, но только один раз в месяц. Сейчас эта норма изменится, и посещения будут доступны без ограничений", - отметила председатель профильного комитета ЗСНО Наталья Смотракова.

Ранее сообщалось, что нижегородские многодетные семьи смогут отслеживать статус своей заявки на получение земельного участка в онлайн-формате.