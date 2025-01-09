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Общество

В школах могут появиться службы примирения для борьбы с буллингом

22 января 2025 17:40  [38] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

В России готовят к принятию закон, направленный на борьбу с буллингом. Этот документ не предусматривает штрафных санкций, но он обяжет ставить на учёт в детской комнате полиции тех, кто совершает акты насилия. Эта информация была озвучена в эфире телеканала "360".

В документе буллинг определяется как преднамеренные и регулярные действия (три и более раз), которые могут привести к физическим или психологическим травмам.

Согласно законопроекту, школы будут обязаны сообщать о таких случаях в полицию, а обидчиков будут ставить на учёт.

В школах появятся службы примирения, которые также могут называться службами медиации. Эти службы будут состоять из старшеклассников, которые будут выступать в качестве посредников между конфликтующими детьми и педагогами. Учителям объяснят, как правильно вести себя в подобных ситуациях.

Кроме того, в дневниках появятся оценки за поведение.

Цель закона — решить проблему замалчивания случаев насилия в школах.

Напомним, первые парламентские слушания во вопросу агрессии и жестокости детей состоялись в Госдуме в ноябре 2021 года. Результатом стало появление нового законопроекта, который обязывал бы школы бороться со всеми видами буллинга и насилия. В частности, предлагалось штрафовать школы за игнорирование подобных ситуаций.

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Теги:
Дети Законопроекты Школы
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