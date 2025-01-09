Нижегородским школьникам сохранят льготы на питание по достижении 18-летия Политика

Фото: пресс-служба думы Нижнего Новгорода

22 января 2025 года в городской думе Нижнего Новгорода состоялось заседание постоянной комиссии по бюджетной, финансовой и налоговой политике под председательством Марка Фельдмана. В мероприятии приняли участие спикер думы Евгений Чинцов, его первый заместитель Евгений Костин и заместители Владимир Тарасов и Николай Сатаев.

В ходе заседания депутаты обсудили внесение изменений в постановление городской думы города Нижнего Новгорода "Об установлении льготных категорий воспитанников и обучающихся в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях". Предложенные поправки предусматривают сохранение мер социальной поддержки в виде бесплатного питания в школе для учащихся льготных категорий при достижении ими 18-летнего возраста. По итогам обсуждения члены комиссии рекомендовали городской Думе принять соответствующее решение на заседании 29 января 2025 года.

"Мы поддержали совершенно верное, нужное и справедливое решение. Сейчас в выпускных классах учатся ребята старше 18 лет. Достижение этого возраста не должно означать, что школьник теряет право на льготу по питанию. В этом году сохранение льгот потребует из городского бюджета чуть более двух миллионов рублей, в дальнейшем эта сумма будет корректироваться в зависимости от числа совершеннолетних школьников", - отметил Марк Фельдман.