Минздрав РФ запретил американскую "Виагру" Общество

Министерство здравоохранения РФ приняло решение об отмене государственной регистрации и исключении препарата "Виагра" из реестра лекарств. Регистрационное удостоверение на этот препарат было выдано американской компании "Виатрис", сообщает телеканал "360".

В документе указано, в частности, что принято решение об отмене государственной регистрации и исключении из государственного реестра лекарственных средств для медицинского применения лекарственного препарата "Виагра" в форме таблеток, диспергируемых в полости рта.

Регистрационное удостоверение было выдано в 2017 году. В 2023 году американская фармацевтическая корпорация "Виатрис" временно приостановила экспорт в Россию таблеток для потенции. Но у него есть около 20 разных аналогов, продающихся в России. Также замена была найдена ботоксу, который также "ушёл" с российского рынка.