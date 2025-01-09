Извещатель спас семью на пожаре в Нижегородской области Происшествия

Фото: пресс-служба регионального МЧС

16 января в деревне Починки Вознесенского муниципального округа Нижегородской области произошел пожар в частном жилом доме. Благодаря своевременному срабатыванию автономного пожарного извещателя, семья из трёх человек, включая несовершеннолетнего ребёнка, смогла эвакуироваться без повреждений.

Возгорание началось около трёх часов ночи, когда вся семья спала. Мать, проснувшись от тревожного сигнала извещателя, обнаружила открытое пламя в ванной комнате, рядом с кухней. Она немедленно разбудила остальных членов семьи, и все успели выйти на улицу. После эвакуации были вызваны пожарные.

Пожар уничтожил дом площадью 90 кв. метров. Предварительная проверка указывает на возможную аварию в электросети как одну из причин возгорания.

Семья, пострадавшая в результате происшествия, является малоимущей. В сентябре 2024 года в рамках программы соцподдержки их дом был оснащён автономными пожарными извещателями, что, по сути, и спасло жизни.

Этот случай еще раз подтверждает важность программы обеспечения граждан автономными извещателями в рамках указа Губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, подчеркнули в региональном МЧС.