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Общество

Рустам Досаев назвал вакханалией ситуацию с высадкой детей из автобусов

23 января 2025 13:00  [106] Общество

Фото: соцсети Рустама Досаева

Депутат нижегородского Заксобрания, заместитель председателя комитета по транспорту и связи Рустам Досаев прокомментировал НИА "Нижний Новгород" очередной случай высадки ребенка из автобуса.

"Этот вопрос будем поднимать. Задам вопросы в комитете, обязательно доведу до министра. Есть федеральный закон, есть региональные законы. Самое главное — если в зимний период детей высаживать в холод, то могут быть последствия для их здоровья!" — подчеркнул парламентарий.

Рустам Досаев также отметил, что если подтвердятся нарушения законодательства со стороны нижегородских перевозчиков, то от транспортного комитета Заксобрания обязательно последует соответствующая реакция.

"Если перевозчики нарушают законодательство в этой части, то, разумеется, будем разбираться. Дети — это наше будущее! Мы должны нести им добро, тепло и показывать приоритет государства в заботе о молодом поколении",  — заключил депутат.

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Теги:
Законодательное собрание Общественный транспорт Рустам Досаев
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