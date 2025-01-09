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Бизнес

Павел Сниккарс назначен Генеральным директором "Т Плюс"

23 января 2025 13:49  [108] Бизнес

Фото: ПАО "Т Плюс"

Решением Совета директоров ПАО "Т Плюс" Генеральным директором компании назначен Павел Сниккарс.

Усиление управленческой команды "Т Плюс" положительно скажется на способности компании выполнять все свои долгосрочные обязательства и поддерживать стабильную и эффективную работу в условиях множества неблагоприятных внешних факторов и меняющейся макроэкономической ситуации.

Павел Сниккарс имеет богатый управленческий и отраслевой опыт. С 2020 по 2024 год в должности заместителя министра энергетики Российской Федерации он курировал развитие электро- и теплоэнергетики: разработку и реализацию государственной и ценовой политики, совершенствование нормативно-правового регулирования, утверждение инвестиционных программ, импортозамещение и другие госзадачи, стоявшие перед отраслью.

Компетенции, полученные новым руководителем компании на различных этапах его карьеры, позволят успешно решить задачи по разработке стратегии дальнейшего развития "Т Плюс", что обеспечит надежное электро- и теплоснабжение населения в регионах присутствия.

Александр Вилесов, который возглавлял "Т Плюс" с апреля 2023 года, продолжит работу в структурах акционеров компании.

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Теги:
Назначения Т Плюс
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