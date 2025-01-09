Депутаты поддержали предложения мэрии по решению проблем водоснабжения Новинок Политика

Фото: пресс-служба думы Нижнего Новгорода

23 января в думе Нижнего Новгорода состоялось очередное заседание постоянной комиссии по имуществу и земельным отношениям под председательством Кирилла Лазорина. В мероприятии приняли участие спикер думы Евгений Чинцов.

В ходе заседания особое внимание было уделено деятельности по подготовке к заключению концессионного соглашения по реконструкции системы водоснабжения административно-территориального образования «Новинский сельсовет».

Так, членами комиссии поддержаны предложения, озвученные председателем КУГИ и ЗР администрации Нижнего Новгорода Светланой Помпаевой. В состав объекта концессионного соглашения предполагается включить 756 метров наружных сетей водоснабжения пос. Новинки и две насосные станции, расположенные в деревне Кусаковка. По итогам обсуждения члены комиссии рекомендовали городской Думе принять соответствующее решение на заседании 29 января 2025 года.

Также одобрение депутатов получили предложения по дополнению Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества четырьмя нежилыми помещениями и по корректировке Порядка принятия решений о списании муниципального имущества Нижнего Новгорода и объектов незавершенного строительства. Рекомендованные к принятию на заседании думы поправки призваны упростить процедуру сноса муниципальных объектов в рамках реализации условий договоров комплексного развития территорий.