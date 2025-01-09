Туристический налог ввели в Балахнинском районе
Подземный переход у Комсомольской проходной закрыли на ремонт
Гостиницу построят на месте бывшего завода шампанских вин
Новые автомобили "Волга" начали готовить к испытаниям
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Политика
23 января 2025 16:09  [67] Депутаты поддержали предложения мэрии по решению проблем водоснабжения Новинок
23 января 2025 15:59  [85] Роман Пермяков: "Нижегородская область в авангарде цифровизации"
23 января 2025 15:38  [92] Вадим Андрюхин: "Требуется разумное сочетание цифрового анализа и прямой связи с жителями"
23 января 2025 15:06  [111] Евгений Семенов: "Дашборд становится "магическим" инструментом управленца"
23 января 2025 15:00  [124] Дмитрий Григоренко презентовал в Нижнем Новгороде "дашборд губернатора"
23 января 2025 14:56  [36] Депутаты обсудили ход отопительного сезона и уборки снега в Нижнем Новгороде
23 января 2025 08:46  [228] Чиновница из Дзержинска стала новым заммэра Самары
22 января 2025 18:31  [275] Нижегородским школьникам сохранят льготы на питание по достижении 18-летия
22 января 2025 18:23  [298] Евгений Чинцов провел прием граждан в Штабе общественной поддержки "Единой России"
22 января 2025 14:02  [371] Лукашенко может приехать в Нижний Новгород на открытие Генконсульства Беларуси
Политика

Депутаты поддержали предложения мэрии по решению проблем водоснабжения Новинок

23 января 2025 16:09  [67] Политика

Фото: пресс-служба думы Нижнего Новгорода

 23 января в думе Нижнего Новгорода состоялось очередное заседание постоянной комиссии по имуществу и земельным отношениям под председательством Кирилла Лазорина. В мероприятии приняли участие спикер думы Евгений Чинцов.

В ходе заседания особое внимание было уделено деятельности по подготовке к заключению концессионного соглашения по реконструкции системы водоснабжения административно-территориального образования «Новинский сельсовет».

Так, членами комиссии поддержаны предложения, озвученные председателем КУГИ и ЗР администрации Нижнего Новгорода Светланой Помпаевой. В состав объекта концессионного соглашения предполагается включить 756 метров наружных сетей водоснабжения пос. Новинки и две насосные станции, расположенные в деревне Кусаковка. По итогам обсуждения члены комиссии рекомендовали городской Думе принять соответствующее решение на заседании 29 января 2025 года.

Также одобрение депутатов получили предложения по дополнению Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества четырьмя нежилыми помещениями и по корректировке Порядка принятия решений о списании муниципального имущества Нижнего Новгорода и объектов незавершенного строительства. Рекомендованные к принятию на заседании думы поправки призваны упростить процедуру сноса муниципальных объектов в рамках реализации условий договоров комплексного развития территорий. 

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
водопровод Гордума ЖКХ
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Святки-2025
09 января 2025 13:23Святки на Щёлоковском хуторе
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph