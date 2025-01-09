Капремонт путепровода у Мызинского моста взят под контроль депутатов ЗСНО Общество

Фото: пресс-служба ЗСНО

22 января в Ленинском районе Нижнего Новгорода прошло совместное совещание комитета Законодательного Собрания по транспорту и дорожному хозяйству и депутатов городской Думы. В ходе выездного заседания парламентарии обсудили вопросы финансирования, сроки и этапы капитального ремонта путепровода и организацию дорожного движения на время проведения дорожных работ. В совещании также приняли участие представители ГУММиД, регионального минтранса, представители администраций Ленинского и Приокского районов и подрядной организации.

Капитальный ремонт путепровода, протяженностью 80 метров, пройдет впервые за 45 лет с момента строительства Мызинского моста. Он предполагает выполнение конструктивно сложных работ, требующих соблюдения всех технологических процессов. Учитывая значимость транспортной развязки для нижегородцев, сроки проведения работ и качество их исполнения под особый контроль взяли региональные парламентарии.

"Программа ремонта дорог, мостов и путепроводов находится в центре пристального внимания депутатов регионального парламента. Это дисциплинирует исполнителей, чтобы не нарушались сроки проведения работ. Тем самым снижать напряжение среди участников дорожного движения при введении временных ограничений проезда. Учитывая значимость объекта, депутаты будут в постоянном режиме контролировать дорожно-транспортную ситуацию и эффективность использования выделенных на ремонт бюджетных средств", - подчеркнул председатель комитета Законодательного Собрания по транспорту и дорожному хозяйству Владимир Солдатенков.

В настоящее время заключен муниципальный контракт с ООО "Дормострой". На капитальный ремонт из бюджета области и местного бюджета Нижнего Новгорода будет выделено более 230 миллионов рублей. При этом региональный бюджет финансирует более 95 процентов расходов.

"Работы будут проходить в три этапа. Полное закрытие движения транспорта по путепроводу не планируется. На время ремонта для автомобилистов согласована временная схема движения, в соответствии с которой в обе стороны на все время ремонта будет открыто по две полосы. Завершить ремонт планируется к концу 2026 года", - рассказал представитель МКУ "ГУММиД" Илья Беба.

"Дорога по улице Суздальской под путепроводом будет периодически перекрываться, о чем граждане будут информироваться заранее, в том числе на сайте Центра организации дорожного движения города Нижнего Новгорода. При этом большую часть работ планируется проводить в ночное время, чтобы минимизировать неудобства для водителей", - отметил председатель постоянной комиссии городской Думы города Нижнего Новгорода по транспорту и дорожному хозяйству Станислав Прокопович.