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Бизнес

Нижегородские парламентарии обсудил сотрудничество с промышленниками и бизнес-сообществом

23 января 2025 16:29  [2] Бизнес

Фото: пресс-служба ЗСНО

22 января в Законодательном собрании Нижегородской области состоялось заседание комитета по экономике, промышленности, поддержке предпринимательства, торговли и туризма. Депутаты обсудили план совместных действий профильного комитета регионального парламента, Совета Нижегородской Ассоциации промышленников и предпринимателей и Союза "Торгово-промышленная палата Нижегородской области" на 2025 год.

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин отметил, что депутаты давно и продуктивно сотрудничают с промышленниками и бизнес-сообществом региона, привлекая их как экспертов.

"Такое тесное взаимодействие позволяет повышать качество законотворческой работы, выявлять проблемы и вместе находить варианты решения самых актуальных вопросов", - подчеркнул спикер регионального парламента.

В настоящее время ведется доработка проекта изменений в закон "О регулировании земельных отношений в Нижегородской области". Речь идет о выделении земельных участков для строительства многоквартирных домов для сотрудников оборонных предприятий региона.

Также в центре внимания депутатов будут вопросы сохранения и развития кадрового потенциала – это станет главной темой "Парламентского дня" в городском округе Навашинский. Продолжится практика посещения организаций, пользующихся мерами государственной поддержки, участия в мероприятиях по реализации проектов "Профессионалитет", "Эффективная и конкурентная экономика", "Человек труда" в Нижегородской области. В планах – проработка вопросов совершенствования законодательства по развитию технологического суверенитета отечественных промпредприятий, мониторинг областного закона о государственной поддержке технопарков.

"Комитет вступает в новый этап работы по соглашениям с региональными общественными объединениями, будет охвачен широкий спектр вопросов, касающихся промышленных предприятий, малого, среднего и крупного бизнеса. Кроме посещения производственных площадок мы продолжим разрабатывать меры поддержки и рассматриваем возможность снятия некоторых ограничений, связанных с деятельностью промышленности региона. В ходе встреч на предприятиях часто удается узнать интересные нюансы, требующие дополнительного регулирования. Уверен, у нас будет много тем для обсуждения", - сообщил председатель комитета Законодательного собрания по экономике, промышленности, поддержке предпринимательства, торговли и туризма Игорь Норенков.

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Теги:
Законодательное собрание Промышленность ТПП
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