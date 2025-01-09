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Общество

Нижегородская область вошла в число лидеров сферы туризма

23 января 2025 18:51  [92] Общество

Фото: Александр Воложанин, photo.pravda-nn.ru

Нижегородская область вошла в число лидеров сферы туризма, написал в своем Telegram-канале глава региона Глеб Никитин.

Журнал о внутреннем и въездном туризме "Отдых в России" и центр информационных коммуникаций "Рейтинг" представили рейтинг туристической привлекательности регионов по итогам 2024 года. Нижегородская область уверенно вошла в топ-10 регионов, заняв 6 место.

Эксперты оценивали регионы по 16 критериям развития туризма. Среди них - число ОКН, уровень развития туристической отрасли в целом, количество номеров в гостиницах и отелях, число иностранных туристов и ряд других.

Первое место заняла Москва, в тройку также вошли Московская область и Краснодарский край. Санкт-Петербург и Крым заняли 4 и 5 места соответственно.

Ранее сообщалось, что свыше 185 тысяч туристов побывали в Нижегородской области в новогодние каникулы.

 

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Теги:
Рейтинг Туризм
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