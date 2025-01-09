Нижегородские власти предложили упростить снос объектов по КРТ Политика

Нижегородские власти планируют упростить процедуру сноса муниципальных объектов, попадающих в границы договоров по комплексному развитию территорий (КРТ). Вопрос обсудили 23 января на заседании комиссии гордумы по имущественным и земельным вопросам.

Председатель комитета по управлению городским имуществом Светлана Помпаева представила предложения, направленные на изменение порядка списания объектов. Она пояснила, что в Нижнем Новгороде активно включают новые территории в договора КРТ, на которых иногда находятся муниципальные постройки. Внесённые изменения позволяют инвестору либо компенсировать стоимость этих объектов муниципалитету, либо предоставить взамен равноценное сооружение площадью не менее снесённого.

До этого не было предусмотрено таких условий, что замедляло развитие территорий, отметила Помпаева.

Депутат Николай Сатаев выразил недоумение по поводу того, что данное предложение рассматривают только сейчас, несмотря на то, что механизм КРТ был внедрён в городе больше года назад. Он подчеркнул, что эти изменения могли бы приносить дополнительные доходы в бюджет уже давно.

На данный момент в Нижегородской области подписано 16 договоров по КРТ, в том числе шесть — на жилую застройку, один — на развитие незастроенных территорий и девять — по инициативе собственников земли. Застройщики обязались инвестировать 23 млрд рублей, а общий объём освобождаемой недвижимости составит 47,4 тысячи кв. метров.