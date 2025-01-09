ЗСНО предложило повысить размер ущерба от преступления на транспорте Общество

Транспортная комиссия ЗСНО обсудила инициативу изменения размера ущерба, при котором возбуждается уголовное дело за нарушения правил безопасности на транспорте. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствовавший на заседании 23 января.

Речь идет о том, чтобы увеличить данный показатель с 1 до 10 млн рублей и внести соответствующие поправки в федеральное законодательство.

Одним из инициаторов законопроекта выступила судоходная компания "Волжское пароходство". По словам руководителя Рустема Галеева, изменения нужны для того, чтобы сохранить кадры в отрасли и защитить сотрудников от уголовного преследования.

Так, за последние несколько лет суда компании побывали более чем в трех десятках водных происшествий, при этом жертв и ущерба окружающей среде не было, однако сумма ремонта всегда превышала миллион рублей. Это позволяло полиции заводить дела и вести расследование.

Члены транспортного комитета единогласно поддержали предложенные поправки к Уголовному кодексу РФ. Ожидается, что вскоре они будут направлены на рассмотрение в Госдуму.

Ранее сообщалось, что владельца севшего на мель в Нижнем Новгороде теплохода привлекли к административной ответственности.