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Общество

Современные лаборатории Транснефть-Верхняя Волга проверяют топливо по ГОСТу

24 января 2025 09:49  [102] Общество

Фото: служба общественных коммуникаций АО "Транснефть-Верхняя Волга"

Специалисты испытательных лабораторий АО "Транснефть-Верхняя Волга" в 2024 году выполнили 242 тыс. испытаний углеводородного сырья и топлива, в том числе, 51 тыс. исследований нефти и 191 тыс. – нефтепродуктов, транспортируемых по системе магистральных трубопроводов в зоне ответственности предприятия.

Проведение испытаний проб ведется в круглосуточном режиме, как при выполнении товарно-коммерческих операций, так и при оперативном контроле показателей качества нефти, авиационного керосина, автомобильного бензина и дизельного топлива на соответствие требованиям, утвержденным действующими государственными стандартами.

Все 9 испытательных лабораторий контроля качества нефти и нефтепродуктов Горьковского и Рязанского районных нефтепроводных управлений (РНУ), а также Володарского районного нефтепродуктопроводного управления (РНПУ) подключены к Единой лабораторной информационной системе, которая на основе внесенных первичных данных автоматически производит расчеты и формирует итоговые отчеты о качестве нефти и нефтепродуктов. Эксплуатация системы обеспечивает обработку данных, получаемых в результате исследований по применяемым в системе ПАО "Транснефть" методикам измерений, фиксирование результатов внутрилабораторного контроля, а также обеспечивает контроль за своевременным проведением технического обслуживания и поверки лабораторного оборудования.

Все лаборатории оснащены современным оборудованием, таким как: хроматографические комплексы, атомно-адсорбционные спектрометры, плотномеры, титраторы. Это позволяет оперативно и в необходимом объеме проводить испытания, обеспечивая при этом точность, достоверность и качество результатов.

В АО «Транснефть-Верхняя Волга» активно проводится модернизация объектов исследовательской инфраструктуры. Так, в 2024 году в испытательные лаборатории линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) "Староликеево" и нефтеперекачивающей станции (НПС) «Рязань» поступили два автоматических плотномера. Измерение плотности в автоматическом режиме позволяет получать точные результаты при минимальной трудоемкости и незначительных временных затратах.

Высокий уровень автоматизации лабораторных исследований и многоуровневый контроль качества нефти и нефтепродуктов подтверждает соответствие углеводородного сырья и топлива требованиям ГОСТ и технических регламентов.

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Теги:
Транснефть-Верхняя Волга
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