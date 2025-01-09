Курильщик заживо сгорел на проспекте Ильича в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области

В Нижнем Новгороде произошёл пожар в жилом доме №13 на проспекте Ильича. Возгорание было зафиксировано на площади 25 квадратных метров. Открытое горение удалось ликвидировать, однако на месте происшествия обнаружен погибший мужчина, личность которого сейчас устанавливается. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

К ликвидации пожара привлекались силы по рангу 1БИС. Пожарно-спасательные подразделения эвакуировали 6 человек, ещё 11 жильцов, включая ребёнка, были спасены по задымлённым лестницам. К счастью, никто из них не пострадал.

По предварительным данным, наиболее вероятной причиной возгорания стала неосторожность при курении погибшего.

В МЧС уточнили, что в сгоревшей квартире не был установлен дымовой пожарный извещатель, который мог бы своевременно среагировать на дым и дать шанс на спасение.

На месте происшествия продолжают работать дознаватели МЧС, выясняя все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что извещатель спас на пожаре целую семью в Нижегородской области.

Также напомним, что вечером 23 января пожар вспыхнул в гастробаре на Нижневолжской набережной.