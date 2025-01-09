225 здоровых детей родились от матерей с ВИЧ в Нижегородской области Общество

В Нижегородской области достигнут значительный прогресс в борьбе с передачей ВИЧ-инфекции от матери к ребёнку, сообщает Telegram-канал "Бокал прессека".

Так, в 2024 году у женщин с положительным статусом ВИЧ родились 225 здоровых малышей, включая двух близнецов, ни один из которых не заразился вирусом.

Каждая беременная женщина и её партнёр проходят обязательное обследование на наличие ВИЧ при постановке на учёт. В случае наличия инфекции будущие мамы получают бесплатные лекарства, чтобы предотвратить передачу вируса ребёнку.

В перинатальных центрах региона проводят мероприятия по предотвращению заражения во время родов, а новорождённым детям, появившимся у ВИЧ-инфицированных матерей, назначают профилактическое лечение и предоставляют заменители грудного молока на первых месяцах жизни.

Руководитель областного Центра борьбы со СПИД Соломон Апоян отметил, что благодаря этим мерам вероятность передачи ВИЧ от матери к ребёнку снижается до 1%. Он также добавил, что успехи стали возможными благодаря тесному сотрудничеству специалистов Нижегородского областного центра по борьбе со СПИД, женских консультаций, роддомов, перинатальных центров и социально ориентированных некоммерческих организаций региона

Ранее сообщалось, что более 20 тысяч нижегородцев являются носителями ВИЧ-инфекции.