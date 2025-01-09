Живые личинки паразитов и плесень нашли в рыбе в Нижегородской области Общество

Фото: Александр Воложанин

Личинки паразитов, листерии и стафилококки находили в рыбе в Нижегородской области в прошлом году, сообщили в филиале ФГБУ "ВНИИЗЖ".

В общей сложности за год на экспертизу поступило 690 проб рыбы и рыбной продукции. Было проведено более 3,2 тысячи исследований на предмет наличия бактерий группы кишечной палочки, сальмонелл, листерий, дрожжей, плесени и личинок.

Специалисты нижегородской лаборатории выявили 12 случаев несоответствия требования безопасности. В рыбе и продукции из нее нашли листерии, стафилококк, дрожжи, живые личинки паразитов, плесень и кишечную палочку.

Результаты экспертиз внесли в автоматизированную систему "Веста". Также информация донесена до межрегионального управления Россельхознадзора. Специалисты ведомства впоследствии приняли меры в отношении некачественной продукции.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области обнаружено 47 тонн опасного молока.

Также стало известно об изъятии свыше 500 кг опасной продукции в аэропорту Нижнего Новгорода.