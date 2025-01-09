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Магнитная буря накроет Нижний Новгород 25 января

24 января 2025 13:41  [74]
Магнитная буря накроет Нижний Новгород 25 января

Магнитная буря накроет Нижний Новгород 25 января

Фото: pixabay.com

Жителей Нижнего Новгорода предупреждают о сильных геомагнитных бурях, которые ожидаются 24 и 25 января. Согласно данным, размещенным на сайте my-calend.ru, первая волна магнитного шторма начнется 24 января во второй половине дня.

С 15:00 до 18:00 уровень возмущений достигнет 4 баллов, однако к 21:00 их интенсивность снизится до 3 баллов.

Самая мощная буря накроет город ночью 25 января. Амплитуда геомагнитных колебаний возрастет до 5 баллов и останется на этом уровне до конца дня.

В конце месяца ожидается еще одно усиление магнитной активности. 31 января уровень возмущений снова достигнет 5 баллов.

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Теги:
Астрономия Здоровье
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