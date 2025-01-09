Движение транзитных фур предложили запретить на время ремонта Мызинского путепровода Общество

Движение транзитных фур предложили запретить на время ремонта Мызинского путепровода Фото: Александр Воложанин, photo.pravda-nn.ru

Движение транзитных грузовиков предложили ограничить на путепроводе у Мызинского моста. С такой инициативой на комиссии гордумы по транспорту выступил председатель комитета по транспорту нижегородского Заксобрания Владимир Солдатенков.

Первый замгендиректора МП "Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей в Нижнем Новгороде" Илья Курапов сообщил о планах завершить ремонтные работы к декабрю 2026 года. На эти цели в 2025 году выделят 60 млн рублей, а в 2026 году еще 130 млн рублей.

Владимир Солдатенков уточнил, что его комитет направил нижегородскому правительству предложение о введении ограничений на транзит и об изменении маршрутов транспорта в сторону Южного обхода. Однако он подчеркнул, что окончательное решение пока не принято, и ответ от властей региона ещё не получен.

Депутат думы Мария Кузнецова поинтересовалась возможностью ускорения ремонтных работ. Курапов отметил, что учреждение намерено запросить перераспределение финансирования с 2026 года на текущий год. Заммэра Антон Максимов заявил, что и горадминистрация, и подрядчики заинтересованы в сокращении сроков выполнения работ.

Ранее сообщалось, что капремонт путепровода у Мызинского моста взят под контроль депутатов ЗСНО.

Напомним, что начался первый за 45 лет капремонт путепровода у Мызинского моста.