Туристический налог ввели в Балахнинском районе
Подземный переход у Комсомольской проходной закрыли на ремонт
Гостиницу построят на месте бывшего завода шампанских вин
Изменения в законодательстве для субъектов МСП
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
24 января 2025 15:43  [8] Органы опеки попались на подделке документов при выдаче жилья сироте в Шахунье
24 января 2025 15:23  [56] Прощание с погибшим на СВО Дмитрием Нагорновым прошло в Нижегородской области
24 января 2025 15:19  [73] Нижегородские водители получили возможность ездить еще три года по истекшим правам
24 января 2025 14:35  [151] Сбой в работе мобильных операторов и Telegram затронул Нижегородскую область
24 января 2025 14:22  [115] Объем кибератак на сферу услуг и здравоохранения Нижегородской области вырос в два раза
24 января 2025 14:15  [140] Движение транзитных фур предложили запретить на время ремонта Мызинского путепровода
24 января 2025 14:00  [128] Проект капремонта дороги Нижний Новгород - Кстово направили в госэкпертизу
24 января 2025 13:27  [143] 24 участка дорог Нижнего Новгорода отремонтируют по проекту "Вам решать!"
24 января 2025 13:13  [144] Новые правила выплат по уходу за детьми с инвалидностью вступят в силу с 2025 года
24 января 2025 12:59  [250] Живые личинки паразитов и плесень нашли в рыбе в Нижегородской области
Общество

Прощание с погибшим на СВО Дмитрием Нагорновым прошло в Нижегородской области

24 января 2025 15:23  [56] Общество

31-летний житель Нижегородской области Дмитрий Нагорнов погиб в ходе специальной военной операции. Об этом сообщили в администрации Лысковского округа.

Церемония прощания с военнослужащим состоялась в селе Чернуха. Утром у местного обелиска прошел траурный митинг, где односельчане, близкие и представители администрации выразили уважение к подвигу бойца. Дмитрия Нагорнова похоронили на сельском кладбище с соблюдением воинских почестей.

"Администрация Лысковского муниципального округа выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего", — говорится в официальном сообщении.

Ранее, в Сокольском простились со Станиславом Волковым, который пал смертью храбрых, выполняя боевые задачи в зоне проведения СВО.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Военные Похороны СВО
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Святки-2025
09 января 2025 13:23Святки на Щёлоковском хуторе
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph