Прощание с погибшим на СВО Дмитрием Нагорновым прошло в Нижегородской области Общество

31-летний житель Нижегородской области Дмитрий Нагорнов погиб в ходе специальной военной операции. Об этом сообщили в администрации Лысковского округа.

Церемония прощания с военнослужащим состоялась в селе Чернуха. Утром у местного обелиска прошел траурный митинг, где односельчане, близкие и представители администрации выразили уважение к подвигу бойца. Дмитрия Нагорнова похоронили на сельском кладбище с соблюдением воинских почестей.

"Администрация Лысковского муниципального округа выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего", — говорится в официальном сообщении.

Ранее, в Сокольском простились со Станиславом Волковым, который пал смертью храбрых, выполняя боевые задачи в зоне проведения СВО.