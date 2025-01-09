Прощание с погибшим на СВО Дмитрием Нагорновым прошло в Нижегородской области

31-летний житель Нижегородской области Дмитрий Нагорнов погиб в ходе специальной военной операции. Об этом сообщили в администрации Лысковского округа.
Церемония прощания с военнослужащим состоялась в селе Чернуха. Утром у местного обелиска прошел траурный митинг, где односельчане, близкие и представители администрации выразили уважение к подвигу бойца. Дмитрия Нагорнова похоронили на сельском кладбище с соблюдением воинских почестей.
"Администрация Лысковского муниципального округа выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего", — говорится в официальном сообщении.
Ранее, в Сокольском простились со Станиславом Волковым, который пал смертью храбрых, выполняя боевые задачи в зоне проведения СВО.
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