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Происшествия

Сотрудник фитнес-клуба в ТРЦ "Фантастика" был избит посетителем

24 января 2025 15:59  [146] Происшествия

Госинспекция труда Нижегородской области взяла на контроль несчастный случай с сотрудником фитнес-клуба "ФизКульт Родионова" в ТРЦ "Фантастика".

Как сообщили в ведомстве, между инструктором тренажерного зала компании "Нижегородская Фитнес Группа" и одним из посетителей возник конфликт. Причиной инцидента стало требование посетителя о том, чтобы инструктор убрал за него спортивный инвентарь после тренировки. Согласно правилам клуба, посетители должны самостоятельно приводить оборудование в порядок после использования, тогда как инструкторы занимаются уборкой инвентаря, оставленного без присмотра другими клиентами.

Сообщается, что посетитель отозвал сотрудника фитнеса в комнату для тестирования, где ударил его по лицу. Несмотря на то, что инцидент был впоследствии разрешен мирным путем, пострадавший сотрудник обратился за медпомощью, а полученные им травмы были квалифицированы как тяжелые.

Госинспекция труда ведет расследование инцидента, в рамках которого планируется установить все подробности случившегося.

Ранее сообщалось, что охранная организация оштрафована на 460 тысяч рублей из-за ножевого ранения сотрудника.

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Теги:
Госинспекция труда Травма
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