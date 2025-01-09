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Происшествия

Силовики задержали подозреваемых в похищении участников СВО

24 января 2025 15:33  [102] Происшествия

Сотрудники спецслужб задержали участников преступной группировки, которых подозревают в похищении военнослужащих. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на Управление ФСБ России по Ростовской области.

По информации ведомства, злоумышленники предлагали молодым девушкам знакомиться в интернете с участниками специальной военной операции и впоследствии вступать с ними в интимные отношения. После этого подозреваемые похищали военнослужащих, представлялись сотрудниками полиции и обвиняли в растлении несовершеннолетних. При этом они обещали не возбуждать уголовные дела, если те выплатят более 3 млн рублей.

Также участники группировки вымогали деньги у бизнесменов в Ростовской области. Жертв запугивал ранее судимый мужчина, который выдавал себя за сотрудника ЧВК "Вагнер". Однако на самом деле он не служил ни в Вооружённых силах России, ни в добровольческих формированиях.

В ходе обысков в жилищах подозреваемых были обнаружены и изъяты травматическое и охолощённое оружие, патроны, запрещённые сильнодействующие вещества, стероиды, военная форма, а также средства связи.

Один из членов преступной группы скрылся, но позже он был задержан сотрудниками полиции в Москве. Все подозреваемые в настоящее время находятся в следственном изоляторе в Ростове-на-Дону.

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Теги:
Военные Похищение ФСБ
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