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Общество

50-летняя нижегородка умерла в больнице от запущенной онкологии

24 января 2025 20:00  [69] Общество

Нижегородка поступила в центральную больницу Арзамаса с жалобами на сильные боли в животе, после чего скончалась от рака. Эту трагическую историю рассказал главный редактор медицинского портала "Стационар пресс" Алексей Никонов.

До этого случая 50-летняя пациентка не обследовалась в государственных медучреждениях. В Рождество у нее начались острые боли в районе живота. После осмотра дежурным врачом было проведено ультразвуковое исследование, которое выявило наличие метастазов в печени. Результаты компьютерной томографии с использованием контрастного вещества подтвердили позднюю стадию онкологического заболевания.

Вскрытие подтвердило врачебный диагноз - рак последней стадии. Огромная опухоль и несвоевременно оказанная медицинская помощь привели к печальному исходу.

Между тем, в соцсетях возник скандал вокруг этой ситуации. Некоторые пользователи обвинили врача в халатном отношении к пациенту, утверждая, что именно его действия привели к гибели женщины. Сообщается, что сын умершей начал угрожать главному врачу центральной районной больницы Арзамаса, обещая сделать его жизнь невыносимой и довести дело до самого высокого уровня власти.

Медицинский эксперт Алексей Никонов назвал эти обвинения "наглой клеветой против медицинского персонала". Он подчеркнул, что подобные попытки дискредитировать систему здравоохранения встретят решительное противодействие и разоблачение лжи.

Ранее сообщалось, что бессимптомный рак легкого нашли у нижегородца при диспансеризации.

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Теги:
Здравоохранение
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