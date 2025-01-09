Территориальный коэффициент ОСАГО снизится в Нижнем Новгороде с 27 января Экономика

В Нижнем Новгороде с 27 января 2025 года будет уменьшен территориальный коэффициент для расчета стоимости ОСАГО. Это решение было принято Банком России.

Так, коэффициент, влияющий на цену страхового полиса ОСАГО, сократится с 1,64 до 1,56.

Данное изменение обусловлено тем, что в 2024 году средняя цена стандартных полисов ОСАГО в Нижнем Новгороде превышала средний показатель по всей стране – она составила 9,7 тысячи рублей вместо 7,6 тысячи рублей в среднем по России.

Ранее сообщалось, что повышение штрафов за отсутствие полиса ОСАГО предложили сделать многократным.