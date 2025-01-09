Андрей Бетин исполнил мечту 13-летней кстовчанки в рамках "Елки желаний" Общество

Фото: АНО "Россия – страна возможностей"

Гендиректор президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин исполнил мечту Ярославы из Нижегородской области в рамках добровольческой акции «Елка желаний». Девочка попросила в подарок цифровое пианино, сообщили в АНО "Россия – страна возможностей".

Ярослава решила принять участие в акции "Елка желаний" и написала трогательное послание, в котором попросила цифровое пианино, причем не для себя, а для своей музыкальной студии. И сегодня ее мечта сбылась — она получила в подарок именно то, о чем так искренне просила.

В вокальной студии "Моя мелодия" клуба "Компас" в Кстове занимаются ребята с ограниченными возможностями здоровья. Ярослава – одна из лучших учениц. И у нее не только яркий талант, но сильная воля и огромная добрая душа.

Андрей Бетин навестил семью Ярославы, чтобы пообщаться и лично вручить подарки. Мама Ярославы посвятила себя воспитанию троих замечательных детей, а глава семьи служит в авиации Росгвардии.

"Дети воспитываются в очень доброй атмосфере: им прививают любовь к Родине, уважение к старшим, заботу о ближних. Желание Ярославы очень точно отражает миссию президентской платформы – дарить возможности и поддерживать стремления. Важно, когда мы не только пользуемся возможностями, но и сами создаем их, когда исполненное желание одной маленькой девочки может изменить жизнь целой вокальной студии", – подчеркнул Андрей Бетин.

Когда человек в 13 лет, преодолевая личные трудности, не замыкается в себе, а открывает сердце творчеству, а при этом еще и стремится помочь развиваться другим ребятам – это многое говорит о Ярославе как о личности. Она искренне хочет, чтобы мечты ее друзей не зависели от особенностей здоровья или от обстоятельств, а обязательно сбывались.

"Вокальная студия для меня стала настоящим домом, где я чувствую себя счастливой. Мы занимаемся бесплатно, у нас замечательный преподаватель, которая с такой заботой и вниманием относится к каждому ученику. Она не просто учит нас, она помогает раскрывать наши таланты, верит в нас и поддерживает на каждом шагу. Я мечтаю стать актрисой, и вокал для меня — это не просто увлечение, а важная часть моего пути. И меня окружают такие же ребята. С новым пианино в нашей студии каждый ребенок сможет стать ближе к исполнению своей мечты", – рассказала Ярослава.

Акция "Елка желаний" организована благотворительным проектом "Мечтай со мной". В 2018 году проект вошел в президентскую платформу "Россия – страна возможностей" и приобрел статус федерального. Сейчас Всероссийскую акцию "Ёлка желаний" ежегодно запускает "Движение первых" при поддержке трека "Росмолодежь.Добро". Благодаря усилиям организаторов и исполнителей акции, за шесть лет было исполнено более 210 тысяч детских новогодних желаний. Ежегодно желания участников акции воплощают в жизнь тысячи неравнодушных граждан: представители государственных учреждений, коммерческих организаций, частные лица. Каждый год к новогодней акции присоединяется президент России Владимир Путин.

Президентская платформа "Россия – страна возможностей" была создана по инициативе президента РФ Владимира Путина 22 мая 2018 года. Миссия платформы – создавать будущее России, открывая равные возможности для каждого. Платформа помогает любому человеку, независимо от того, где он живет, какую профессию он выбрал и в какой семье вырос, получить возможности для своего развития. Это открытая площадка для общения талантливых и неравнодушных людей всех возрастов, обмена опытом между школьниками, студентами, профильными специалистами, предпринимателями, управленцами и волонтерами.

Президентская платформа "Россия – страна возможностей" работает уже 6 лет, и за это время участниками ее проектов стали люди из 89 регионов России и 150 стран мира. В рамках деятельности президентской платформы "Россия – страна возможностей" создана мастерская управления "Сенеж". Обучение в ней проходят участники проектов и конкурсов платформы, активная молодежь, а также управленцы и государственные служащие. Мастерская выступает центром консолидации обучения управленческого состава трех ключевых сфер: государства, бизнеса и общества. На территории мастерской проводятся всероссийские образовательные и молодежные мероприятия, в том числе Всероссийского молодежного образовательного форума "Территория смыслов".

На базе ведущих вузов страны президентская платформа "Россия – страна возможностей" развивает центры компетенций, в которых студенты проходят диагностику надпрофессиональных навыков и получают инструменты для их развития.

Офисы платформы "Россия – страна возможностей" работают в Донецкой и Луганской народных республиках. В них оборудованы лектории для просветительских мероприятий, информационные центры, а также зоны совместной работы, предоставляющие жителям Донбасса и Новороссии дополнительные возможности для личностного и профессионального развития.