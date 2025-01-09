Герметичность сетей отопления начнут проверять в Ленинском районе с 27 января Общество

Фото: "Теплоэнерго"

АО "Теплоэнерго" с 27 января начнет проверять на герметичность тепловые сети от котельной на и улице Академика Баха, 4 с помощью органического красителя – Уранина А. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Вещество поможет специалистам выявить даже небольшие утечки и места несанкционированного отбора на трубопроводах, благодаря характерному яркому желто-зеленому цвету сетевой воды. Испытания, таким образом, станут диагностикой теплосетевого комплекса котельной и позволят оперативно принять меры по устранению возможных дефектов для повышения надежности теплоснабжения.

Котельная на ул. Академика Баха, 4 обслуживает более 170 объектов в Ленинском районе, среди которых 145 многоквартирных жилых домов на улицах Адмирала Макарова, Даргомыжского, Академика Баха, Молитовской и ряде других.

Способ диагностики трубопроводов с помощью красителя в закрытых системах теплоснабжения, когда отопление и горячая вода подаются по разным контурам, активно применяется в России и в мире. Он оперативно выявляет проблемные участки сетей благодаря визуальной фиксации мест даже самых небольших повреждений. Сам краситель Уранин А (флуоресцеин натрия) полностью безопасен для человека и окружающей среды - он используется также в косметической промышленности и в медицине.

Во время испытаний специалисты и жители Ленинского района могут заметить места выхода на поверхность подкрашенной Уранином А сетевой воды. Это означает, что герметичность системы нарушена.

Также не исключаются технологические нарушения в работе внутридомовых систем горячего водоснабжения, когда из крана может пойти окрашенная в желто-зеленый цвет вода. Использовать такую воду для бытовых нужд нежелательно, поскольку она может окрасить материалы и поверхности, с которыми соприкасается.

О любых таких случаях АО "Теплоэнерго" просит сообщать по круглосуточному телефону горячей линии 8-831-277-91-31, либо с помощью опции "Сообщить о неполадке" на сайте компании teploenergo-nn.ru, указав адрес.