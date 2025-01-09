Изменения в законодательстве для субъектов МСП
Гостиницу построят на месте бывшего завода шампанских вин
Туристический налог ввели в Балахнинском районе
Оплата проезда геолокацией в электробусах и троллейбусах
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
24 января 2025 20:00  [52] 50-летняя нижегородка умерла в больнице от запущенной онкологии
24 января 2025 19:30  [84] Герметичность сетей отопления начнут проверять в Ленинском районе с 27 января
24 января 2025 19:06  [122] Фермеры из Канады подвели итоги года жизни в Нижнем Новгороде
24 января 2025 18:33  [154] Плесень и стафилококк обнаружили в молочной продукции в Нижегородской области
24 января 2025 18:11  [126] Онлайн-карта дорожных ограничений заработала в Нижнем Новгороде
24 января 2025 18:00  [96] Реконструкция склада цветных металлов завершается в АПЗ имени Пландина
24 января 2025 17:40  [180] Ограничения движения ввели на трассах в Нижегородской области
24 января 2025 17:21  [129] Нижегородские депутаты обсудили план дорожных работ в рамках нового нацпроекта
24 января 2025 16:53  [145] Дмитрий Медведев подсчитал количество контрактников в ВС РФ
24 января 2025 16:47  [133] Андрей Бетин исполнил мечту 13-летней кстовчанки в рамках "Елки желаний"
Общество

Герметичность сетей отопления начнут проверять в Ленинском районе с 27 января

24 января 2025 19:30  [84] Общество

Фото: "Теплоэнерго"

АО "Теплоэнерго" с 27 января начнет проверять на герметичность тепловые сети от котельной на и улице Академика Баха, 4 с помощью органического красителя – Уранина А. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Вещество поможет специалистам выявить даже небольшие утечки и места несанкционированного отбора на трубопроводах, благодаря характерному яркому желто-зеленому цвету сетевой воды. Испытания, таким образом, станут диагностикой теплосетевого комплекса котельной и позволят оперативно принять меры по устранению возможных дефектов для повышения надежности теплоснабжения.

Котельная на ул. Академика Баха, 4 обслуживает более 170 объектов в Ленинском районе, среди которых 145 многоквартирных жилых домов на улицах Адмирала Макарова, Даргомыжского, Академика Баха, Молитовской и ряде других.

Способ диагностики трубопроводов с помощью красителя в закрытых системах теплоснабжения, когда отопление и горячая вода подаются по разным контурам, активно применяется в России и в мире. Он оперативно выявляет проблемные участки сетей благодаря визуальной фиксации мест даже самых небольших повреждений. Сам краситель Уранин А (флуоресцеин натрия) полностью безопасен для человека и окружающей среды - он используется также в косметической промышленности и в медицине.

Во время испытаний специалисты и жители Ленинского района могут заметить места выхода на поверхность подкрашенной Уранином А сетевой воды. Это означает, что герметичность системы нарушена.

Также не исключаются технологические нарушения в работе внутридомовых систем горячего водоснабжения, когда из крана может пойти окрашенная в желто-зеленый цвет вода. Использовать такую воду для бытовых нужд нежелательно, поскольку она может окрасить материалы и поверхности, с которыми соприкасается.

О любых таких случаях АО "Теплоэнерго" просит сообщать по круглосуточному телефону горячей линии 8-831-277-91-31, либо с помощью опции "Сообщить о неполадке" на сайте компании teploenergo-nn.ru, указав адрес. 

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Теплоэнерго
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Святки-2025
09 января 2025 13:23Святки на Щёлоковском хуторе
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph