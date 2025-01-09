Нижегородские депутаты обсудили план дорожных работ в рамках нового нацпроекта Общество

Фото: пресс-служба думы Нижнего Новгорода

24 января в думе Нижнего Новгорода состоялось заседание постоянной комиссии по транспорту и дорожному хозяйству под председательством Станислава Прокоповича. В мероприятии приняли участие спикер думы Евгений Чинцов, его первый заместитель Евгений Костин и председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Законодательного собрания Нижегородской области Владимир Солдатенков.

На комиссии было рассмотрено три вопроса, в том числе ход реализации в Нижнем Новгороде национального проекта «Инфраструктура для жизни», стартовавшего с 1 января текущего года в качестве продолжения нацпроекта «Безопасные и качественные дороги», завершившегося в 2024 году.

Как рассказал первый заместитель генерального директора МКУ «Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей в Нижнем Новгороде» Илья Курапов, общий объем финансирования работ по городу на 2025 год в рамках проекта составляет 911298,3 тыс. руб. Средства будут направлены на ремонт пр. Гагарина, путепровода у Мызинского моста и дорог в Автозаводском, Канавинском и Нижегородском районах. Муниципальные контракты по объектам уже заключены.

В текущем году в эксплуатацию планируется ввести участки улиц Яблоневой (от Фруктовой до Деловой), Решетниковской (от Звездинки до Горького), а также проспектов Ленина (от УГЖД до транспортной развязки пр. Ленина-ул. Новикова Прибоя) и Гагарина (от Медицинской до кольцевой развязки Ольгино).

Срок сдачи пяти объектов намечен на 2026 год: путепровод Мызинского моста и участки улиц Кузбасской (от Московского шоссе до путепровода на 435 км), Новикова Прибоя (от Мызинского моста до Игарской), Карла Маркса (круговое движение от Бетанкура до школы №176) и Удмуртской (от Игарской до путепровода 435 км).

Также в ходе заседания депутаты подвели итоги реализации губернаторского проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!» в направлении «Наши дороги!» в 2024 году и обсудили планы на текущий. По информации директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Андрея Житникова, всего было отремонтировано 36838 кв. м покрытия 27-ми участков дорог и тротуаров протяженностью 9,02 км. В 2025 году предстоит обновить 24 объекта: 11 - на Автозаводе, по три – в Ленинском, Сормовском и Советском районах и по два - в Канавине и Новинках.

По вопросу информирования граждан о временных ограничениях движения транспортных средств на дорогах города на комиссии выступил директор МКУ «Центр организации дорожного движения Нижнего Новгорода» Андрей Щекунов. Он отметил, что совместно с департаментом цифровой трансформации учреждение занимается развитием ресурса, демонстрирующего водителям действующие ограничения в режиме реального времени. Используя различные источники информации, специалисты ЦОДД ежедневно обновляют сведения в реестре перекрытий улиц и дорог. В декабре прошлого года доступ к карте ограничений был открыт в приложении «Мой Нижний Новгород» («ВКонтакте»). В ближайшее время здесь также будут появляться данные об аварийных работах ресурсоснабжающих организаций, связанных с перекрытием движения транспорта.

Информацию по существу рассмотренных вопросов депутаты приняли к сведению.

«О работе профильных структурных подразделений городской администрации в части дорожного строительства и благоустройства сегодня прозвучало немало положительных отзывов от коллег-депутатов, получивших обратную связь от жителей. Также мы имеем представление о том, с каких объектов начнется реализация нацпроекта «Инфраструктура для жизни», а 5-летний план увидим уже в феврале. Кроме того, в ходе комиссии был высказан ряд пожеланий относительно решения проблемы колейности, образующейся на отремонтированных участках дорог, и коррекции подходов к организации работ при строительстве таких крупных и значимых объектов, как путепровод Мызинского моста. На наш взгляд, подготовка должна быть более тщательной. Следует наладить взаимодействие с УГИБДД и службой аварийных комиссаров, оперативное участие которых при возникновении ДТП поможет избежать образования заторов. Также в этот период должна быть продумана логистика движения большегрузов с вводом ограничений и объездных путей ремонтируемого участка. Еще одна важная составляющая – своевременное и качественное информирование обо всех изменениях участников дорожного движения. Кроме размещения аншлагов, здесь как нельзя кстати придется созданный сервис в приложении «Мой Нижний Новгород», о котором нам сегодня рассказали представители ЦОДД. Все вопросы взяты на контроль», - подвел итоги заседания Станислав Прокопович.