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Культура и отдых

Евгений Люлин: "Варианты бесплатного отдыха для многодетных семей будут расширены в Нижегородской области"

24 января 2025 17:26  [91] Культура и отдых

Фото: пресс-служба ЗСНО

22 января в Законодательном собрании Нижегородской области состоялось заседание комитета по социальным вопросам. Депутаты обсудили изменения мер социальной поддержки многодетных семей.

По Указу президента в Год семьи в стране установлено право на посещение членами многодетных семей музеев, парков культуры и отдыха, выставок на территории Российской Федерации независимо от места жительства в порядке и на условиях, которые определены в субъектах РФ.

Ранее многодетные могли посещать государственные музеи и некоммерческие выставки бесплатно только в один конкретно установленный день в месяц.

Законопроект предполагает, что многодетные семьи смогут бесплатно посещать не только государственные, но и муниципальные музеи, парки культуры и отдыха, а также выставки, организованные государственными и муниципальными учреждениями. Условия предоставления этой меры социальной поддержки будут определены правительством Нижегородской области.

Напомним, что в апреле 2024 года состоялся "круглый стол", на котором этот вопрос обсуждался с многодетными семьями и профильным министерством. В ходе встречи председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин рекомендовал профильному министерству проработать этот вопрос.

"После общения с многодетными родители мы получили четкое понимание их потребностей. Чтобы решить этот вопрос, министерство культуры подготовило законопроект, который предоставит возможность многодетным семьям посещать музеи, парки и выставки в любой день работы локаций", - отметил Евгений Люлин.

"Регион стремится создать условия, при которых каждый ребенок из многодетной семьи сможет получить доступ к культурным ценностям, ведь именно культура формирует наш внутренний мир и развивает личность. Надеюсь, что новые возможности подарят ребятам радость, вдохновение и новые знания, а их семьям - совместные яркие моменты", - подчеркнула председатель комитета Законодательного собрания по социальным вопросам Наталья Смотракова.

На ближайшем заседании регионального парламента предложенный законопроект планируется принять в двух чтениях.

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Теги:
Евгений Люлин Законодательное собрание Льготы
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