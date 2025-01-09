Онлайн-карта дорожных ограничений заработала в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Александр Воложанин

В приложении "Мой Нижний Новгород" заработала интерактивная карта, которая помогает водителям планировать маршруты с учетом действующих ограничений движения в городе. Об этом сообщили в горадминистрации.

С помощью карты пользователи могут получать актуальные данные о перекрытиях дорог, сроках их действия и формате ограничений — полных или частичных. Также приложение предоставляет дополнительную информацию о том, какие полосы остаются доступными для проезда.

По словам директора Центра организации дорожного движения Андрея Шекунова, приложение создано для того, чтобы автомобилисты могли быстрее и безопаснее передвигаться по городу. Специалисты ЦОДД ежедневно обновляют данные, чтобы они оставались максимально актуальными.

Ранее сообщалось, что из-за ремонта на трассах в Нижегородской области введены ограничения.