Онлайн-карта дорожных ограничений заработала в Нижнем Новгороде

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В приложении "Мой Нижний Новгород" заработала интерактивная карта, которая помогает водителям планировать маршруты с учетом действующих ограничений движения в городе. Об этом сообщили в горадминистрации.
С помощью карты пользователи могут получать актуальные данные о перекрытиях дорог, сроках их действия и формате ограничений — полных или частичных. Также приложение предоставляет дополнительную информацию о том, какие полосы остаются доступными для проезда.
По словам директора Центра организации дорожного движения Андрея Шекунова, приложение создано для того, чтобы автомобилисты могли быстрее и безопаснее передвигаться по городу. Специалисты ЦОДД ежедневно обновляют данные, чтобы они оставались максимально актуальными.
Ранее сообщалось, что из-за ремонта на трассах в Нижегородской области введены ограничения.
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