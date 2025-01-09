АПЗ имени Пландина принял участие в Дне абитуриента в Саранске Общество

Фото: пресс-служба АПЗ

Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина принял участие в Дне абитуриента в НИ МГУ имени Н.П. Огарева.

Сотрудники отдела кадров рассказали будущим студентам, их родителям и классным руководителям о преимуществах целевого обучения, познакомили с историей предприятия и программами поддержки молодых специалистов, обозначили спектр профессий, востребованных на АПЗ.

"Такие встречи важны как для абитуриентов, так и для работодателей, – рассказала специалист по кадрам АПЗ Светлана Басырова. – Поступающие в вузы и ссузы могут оценить перспективность выбранной ими профессии, а мы – ответить на возникающие вопросы".

Мероприятие проходило в спорткомплексе "Огарев-Арена" в Саранске. На двух этажах располагались площадки факультетов и институтов, работодателей, студенческих организаций и приемной комиссии.

Во время мероприятия были открыты различные профильные мастер-классы. На площадках участников Дня открытых дверей велись панельные дискуссии, специалисты рассказывали о борьбе со стрессом во время ЕГЭ, о правилах поступления в 2025 году.

Приглашение на участие в Дне абитуриента АПЗ получил в рамках Соглашения о сотрудничестве, подписанного в прошлом году.

Юлия Фролова

Фото Снежаны Блинцевой