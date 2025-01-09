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Спорт

Универсальную спортплощадку открыли в Володарске

24 января 2025 18:05  [81] Спорт

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В Володарске 23 января торжественно открыли новую универсальную спортивную площадку, благоустроенную в рамках программы "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда", преемником которого в 2025 году стал нацпроект "Инфраструктура для жизни".

Из федерального, областного и муниципального бюджетов в совокупности на реализацию этого проекта было выделено порядка 24 млн рублей. За благоустройство универсальной спортивной площадки в 2023 году в рамках рейтингового голосования проголосовали 7 365 жителей Володарского муниципального округа.

В честь открытия на ледовом покрытии площадки состоялся товарищеский матч любительских хоккейных команд администрации Володарского муниципального округа и ФОКа "Триумф". Символическое первое вбрасывание шайбы произвел глава Володарского муниципального округа Дмитрий Третьяков.

"Лед на этой площадке многие из вас уже испытали, и сегодня мы, наконец, с полной уверенностью можем сказать, что площадка удалась! Победителем в этом матче по сумме отданных за проект голосов признаются все жители нашего округа, потому что свои усилия для реализации этого проекта приложили вы сами, ваши родственники, друзья, коллеги, соседи. Уверен, и летом площадка не будет пустовать. Давайте беречь это замечательное место отдыха", - сказал Дмитрий Третьяков.

Новый спортивный объект включает в себя оборудованную тренажерами зону воркаута, площадку для зимних игр, площадку  для скейтбординга, игр в футбол и баскетбол — в теплое время года. Также здесь проложены пешеходные дорожки, обустроена беговая дорожка, проведено уличное освещение, выполнено озеленение и обустроен навес с туалетным модулем.

Частью церемонии открытия универсальной спортивной площадки стало выступление в перерыве между таймами хоккейного матча юной фигуристки Вероники Глазуновой, которая тренируется на базе ФОКа «Триумф». Товарищеский матч завершился победой команды ФОКа со счетом 4:1.

"С реализацией проекта благоустройства универсальной спортивной площадки в Володарске завершено комплексное благоустройство исторического центра города, которое  началось в 2021 году. В результате появился новый прогулочный маршрут, новая видовая точка, стала современной центральная площадь города, реорганизован мемориальный сквер", - отметил и.о. первого заместителя главы Володарского муниципального округа Антон Иванов. 

Напомним, в центральной части Володарска с 2021 года в рамках программы "Формирование комфортной городской среды" было благоустроенно три общественных пространства: на ул. Клубной, ул. Набережной и центральной площади.

Национальный проект "Инфраструктура для жизни", инициированный президентом России Владимиром Путиным, - преемник нацпроектов "Жилье и городская среда" и "Безопасные качественные дороги". Его основная цель — обеспечение граждан социально значимой инфраструктурой нового качества. Нацпроект состоит из 12 федеральных проектов, которые представляют собой продолжение ранее действовавших национальных проектов и государственных программ Российской Федерации. Они направлены на развитие дорожного строительства, жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение безопасности дорожного движения, развитие пассажирского транспорта общего пользования.

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Теги:
Володарск Нацпроект
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