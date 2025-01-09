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Политика

Депутаты ЗСНО поддержали инициативу к председателю правительства РФ

24 января 2025 15:03  [64] Политика

Фото: пресс-служба ЗСНО

23 января на заседании комитета Законодательного собрания Нижегородской области по транспорту и дорожному хозяйству депутаты обсудили обращение Государственного Совета Удмуртской Республики к председателю правительства Российской Федерации Михаилу Мишустину о внесении изменений в порядок закупок для государственных и муниципальных нужд в сфере строительства и дорожной деятельности.

В настоящее время в рамках электронных конкурсов для закупок в данной сфере учитывается только один неценовой критерий — наличие у участников опыта выполнения работ, связанных с предметом контракта. Однако, как отмечено в обращении, этого недостаточно для обеспечения высокого качества выполняемых работ.

Предложение Государственного Совета Удмуртской Республики заключается в расширении перечня неценовых критериев оценки, включая такие показатели, как наличие финансовых возможностей, оборудования, техники и квалифицированных специалистов у участников закупки.

"Неценовые показатели целесообразно расширить для того, чтобы в итоге на конкурс выходили и побеждали те организации, которые имеют соответствующую технику и профессиональный состав специалистов, а не просто предлагали низкую цену. Новый подход обеспечит отбор добросовестных подрядчиков, обладающих необходимыми ресурсами и опытом для качественного выполнения работ", — подчеркнул председатель комитета Законодательного собрания по транспорту и дорожному хозяйству Владимир Солдатенков.

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Теги:
Владимир Солдатенков Законодательное собрание
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