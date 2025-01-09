Эксперт-мониторинг событий с 17 по 24 января 2025 года от АНО "Минин-центр" Политика

Эксперты "Минин - центра" анализируют события уходящей недели, влияющие на социально-политическую ситуацию в мире, России и Нижегородской области, в которых проявляются долговременные тенденции.

Темы недели – "Жестокое далёко уже близко", "Комплексная индустриальная модернизация наших материальных условий жизни на ближайшие десятилетия", "О культуре как спасении нашего непонятного настоящего".

Федеральная тема – Жестокое далёко уже близко

Эксперт "Минин-центра", публицист, политический аналитик, эксперт Изборского клуба, к. филос. н. Юрий Голубь считает, что мир меняется – на наших глазах падают последние колонны построенного по итогам Второй мировой войны здания.

"Стабильный двухполярный мир рухнул, несправедливый однополярный - шатался 30 лет и рухнул вслед за ним. И жизнь на руинах будет жестокой.

Именно эти процессы олицетворяет собой Трамп. Во второй половине прошлого века США перестали быть национальным государством и стали инструментом глобального, транснационального финансового капитала.

Пребывание на вершине пищевой пирамиды превратило их в потребительский рай, но одновременно подорвало промышленность и науку, привело к значительной экономической, интеллектуальной, социальной, идейной деградации. Америка оказалась на грани превращения в «сытую Африку». Но глобализация провалилась, и сытые времена скоро могут закончиться.

Трамп и его команда под лозунгом «Сделаем Америку снова великой!» отстаивают интересы национального капитала. Они отказываются от роли плацдарма мирового правительства, больше не хотят разорительного и обременительного контроля над всей планетой, зато готовы предельно жёстко конкурировать с новыми центрами силы, используя преимущества – систему доллара и технологический потенциал.

Фактически новая администрация выбирает путь, который предлагали Вашингтону Россия и остальные члены БРИКС, - делает выбор в пользу многополярного мира, собираясь, однако, остаться самым сильным из полюсов. США Трампа готовы отказаться от мирового господства, но намерены сохранить мировое лидерство и в борьбе за это лидерство не поступятся ничем.

Многие уже почувствовали, что на деле многополярный мир может оказаться гораздо страшнее однополярного. Ведь некоторые альтернативные полюса стали таковыми как раз благодаря рухнувшей глобализации. Китай автоматически теряет роль мировой фабрики, а Индия – перспективы стать такой фабрикой вместо Китая.

Может оказаться, что конкурировать с Западом без западного рынка и западных инвестиций весьма проблематично. Новая эпоха требует самодостаточности. Восточные и южные гиганты могут оказаться не готовы к этому вызову и рухнуть под колоссальным грузом внутренних проблем. А вот США – готовы и при этом собираются прихватить всё, до чего смогут дотянуться: Гренландию, Канаду, Панамский канал. Не хотите жить по американским правилам? Пожалуйста: Вашингтон тоже готов послать их к чёрту и драться без всяких правил.

В этом смысле позиции России выглядят не такими уж плохими. Угрозы Трампа наложить санкции на российский импорт в США звучат нелепо: наши страны практически не торгуют друг с другом. Мы не зависим ни от американского рынка, ни от американских технологий.

Зато наша элита по-прежнему не представляет себя вне глобальной капиталистической системы. Она много лет говорила о многополярном мире, но на деле его не хотела, борясь лишь за то, чтобы быть на равных принятой в «цивилизованный» западный клуб.

Ведь в СВО мы, в действительности, сражаемся отнюдь не с Украиной, Европой и США, а сами с собой – с собственной идейной, экономической, политической, культурной несамостоятельностью.

Сделка с Трампом возможна. Украина, Европа, Великобритания – всё это для него разменный фонд. Но, разумеется, он никогда не отдаст то, чего не потребует другая сторона. Осмелимся мы сами претендовать на что-нибудь, кроме очередных фальшивых гарантий? Это главный вопрос, всё зависит только от нас.

А ведь если мы хотим быть самостоятельным центром силы, Украина нам необходима, и желательно – вся. В любом случае у нас не меньше прав на неё, чем у Трампа – на Гренландию или Канаду.

Наша слабина может привести к большим бедам. При всех амбициях Трампа Запад продолжит терять политические и экономические позиции в мире. А, значит, США, но ещё быстрее – Европа, начнут стремительно беднеть. Это приведёт к разорению среднего класса, пролетаризации масс и новому витку классовой борьбы.

Чем это может обернуться, мы видим уже сегодня. Невозможно представить, чтобы выросший в ЮАР Илон Маск, за успехом которого стоит капитал непонятного происхождения, по чистой случайности вскинул руку в нацистском приветствии. Тем более он уже ясно дал понять: будущее Европы за ультраправыми. И Джорджа Мелони в своих выступлениях отнюдь не случайно копирует Муссолини. А у европейских ультраправых одна дорога – на восток".

Региональная тема – Комплексная индустриальная модернизация наших материальных условий жизни на ближайшие десятилетия

Эксперт "Минин-центра", профессор НИУ РАНХ и ГС, д.филос.н. Андрей Дахин отмечает, что 21-23 января 2025 года в Нижний Новгород с рабочим визитом приезжал заместитель председателя правительства РФ, руководитель аппарата правительства России Дмитрий Григоренко.

"В ходе визита Д. Григоренко ознакомился с результатами реализации программы развития нижегородского электротранспорта, а также ходом цифровизации системы городского хозяйства. Губернатор Глеб Никитин отчитался, что в регион поставили партию электробусов, и рассказал, как идет ремонт трамвайных путей, как работают доставленные в Нижегородскую область 120 электробусов, движение которых запланировано по 8 маршрутам.

Кроме того, в регион уже привезли более 70 трамваев. Всего предусмотрена поставка 170 единиц транспорта. Так что в 2026-м региональное правительство планирует полностью завершить перекладку трамвайных путей. На январь 2025 г. переложено около 70 километров, то есть больше половины всех трамвайных путей Нижнего Новгорода. С точки зрения технологических новинок и приоритетов развития специализированной инфраструктуры для электротранспорта необходимо отметить, во-первых, что новые трамвайные пути укладываются с применением совершенно новой технологии сплошного монолитного бетонного основания, полностью исключающего применение щебня и шпал (технология безбалластного пути на бетонном основании); во-вторых, то, что в Н. Новгороде уже работают 53 электрозарядные станции. Внимание заместителя правительства России, казалось бы, к обыденным и «мелким» городским вопросам объясняется тем, что система городского электротранспорта представляет собой объект стратегически значимой, комплексной индустриальной модернизации наших материальных условий жизни на ближайшие десятилетия.

Городской электротранспорт – это цельный промышленно-экономический кластер, обладающий высоким потенциалом развития. В этом кластере и производственные мощности, и технологии, – от производства подвижного состава до производства рельсовых путей следования, контактной городской электросети и станций электрозаправок; здесь же и производство, эксплуатация цифровых серверов, линий оптоволоконной связи и технологий обмена большими данными; здесь же и производство ПО для беспилотных систем городского электротранспорта. Неслучайно в поле внимания Д. Григоренко попали также и вопросы реализации приоритетов «цифровой экономики» в Нижегородской области. Активные усилия губернатора Г.С. Никитина, его работа с федеральным правительством направлены на системный охват элементов кластера городского электротранспорта федеральными государственными программами развития. Положительные оценки достигнутых результатов, полученные от заместителя правительства России, создают благоприятную возможность для превращения системы нашего городского электротранспорта в реальный драйвер социально-экономического развития региона".

Региональная тема - О культуре как спасении нашего непонятного настоящего

Эксперт "Минин-центра", певица, советник по культуре президента Всемирной Ассоциации Выпускников, генеральный директор АНО "Центр культурно-социального развития СВЕТОЧ", художественный руководитель Музыкального театра-студии ANIMA Наталья Кириллова:

"В современных условиях формирования личности приобретает особую роль культурная среда. Сегодня Культура, в самом широком смысле понимания этого слова стала в большей степени инструментом влияния на мнение общества, нежели выражением его внутренних настроений.

В связи с этим возникает закономерный вопрос - как и через что противостоять насаждаемым извне психологическим и порою даже политическим установкам через произведения культуры или культурные тенденции?

Вопрос действительно сложный и требующий серьёзной дискуссии. Очевидно лишь то, что решением задач в этой сфере необходимо было заняться «вчера», а значит, мы уже вынуждены действовать из позиции «догоняющего» события. Тем не менее, обладая не только ресурсами, но и колоссальным культурным багажом и опытом, наша страна и Нижегородский регион в частности имеет всё необходимое для успеха.

В эпоху интернета все привыкли к утверждению, что так называемого контента должно быть много, дабы вытеснить конкурентов. Но так ли это? Ведь благодаря подобному подходу неминуемо снижается качество. Балет Чайковского «Щелкунчик» знают во всём мире, но Петру Ильичу не нужно было писать сто низкопробных балетов, дабы выместить с подмостков произведения других композиторов. Именно потому, что внимание его было сфокусировано на качестве и высочайшем уровне смысловой основы произведения, сегодня, и я уверена, ещё долгие годы это произведение будет горячо любимо и повсеместно исполняемо.

Другой пример, который можно привести - народные художественные промыслы. В Нижегородском регионе существует более 20 художественных промыслов, каждый из них узнаваем и ассоциируется с русской культурой безоговорочно. Но прежде чем мастер выносил свою работу на потребу публики, он тщательным образом оттачивал своё мастерство, доводя его до совершенства.

Но что делать сегодня, когда всё копируется молниеносно? Сможет ли сегодня новый Чайковский донести свой замысел до зрителя и слушателей. Наличие разноплановых культурных моделей, связанных с расширением глобального коммуникативного пространства, и развитием информационных технологий привели не только к изменению места и роли современной культуры в общественной жизни, но и вызвали появление новых по содержанию форм. Наиболее значимые из них: Визуальность; Глобальность; Моностиличность и Полистиличность; Технологичность; Постмодернизм. Именно поэтому современная культура становится своего рода инструментом изменения общественного сознания. Современная культура имеет три разных вектора развития: взгляд на своё «личное» прошлое, глобальное настоящее и неизвестное будущее.

В условиях глобального кризиса особенно актуальным становится первое направление, требующее тщательного и аккуратного отношения к сохранению культурного наследия России, как таковой и отдельных народов, населяющих её.

Второй вектор в связи с этим должен быть направлен на отношение к настоящему через призму опыта прошлых поколений (нравственные приоритеты предков в контексте глобальной повестки, создают явный внутренний конфликт). Третий вектор неразрывно связан с настоящим, где мы видим, как часто отношение к достижениям предков становится формализованными внешними действиями, что неминуемо приведёт к обесцениванию прошлых достижений и формированию жёсткого отказа от принятия опыта предшествующих поколений. Молодое поколение, в свою очередь будет вынуждено искать опору не в родной культуре, а в любом ярком «фантике» обещающем ему, выражаясь современным языком «успешный успех».

И мы видим по итогу этих процессов образовавшуюся пропасть не только между поколениями, жителями мегаполисов и региональными центрами, но и между культурными направлениями.

Сегодня «модно» ходить в театр, но театр становится модным не из-за искренности выражений или глубины мысли, а из-за эпатажности и «раскрученности». Песен, которые подобно легендарной «Катюше» или романсу «Утро туманное», «Подмосковные вечера», завоёвывали бы сердца на десятилетия сегодня, увы, не появляется. Их мелодии под час не связаны даже с фонетикой русского языка, где акцент происходит на безударный слог, что в свою очередь, создаёт ощущение у слушателя, будто исполнитель поет не на русском языке, да и текст пролетает мимо не только ушей, но и сердец. А желание артистов поймать «волну» приводит лишь к тому, что в обществе обесцениваются базовые нравственные ценности.

Можно было бы ввести новый термин сегодня - псевдокультура. Это некая информационная среда, вбирающая в себя современные аспекты поведения, как личности, так и общества, музыкальных, изобразительных произведений и других различных жанров. Симуляция культуры по итогу приводит к деградации и атомизации общества, его фиктивному существованию как некого единого целого, но любая стрессовая, «внештатная ситуация» покажет хрупкость такой конструкции.

Любовь всегда должна быть обоюдной, так же и с культурой, не стоит ожидать от общества единодушного отклика на те или иные призывы, если вместо проверенных столетиями культурных основ ему предлагают суррогат из так называемой популярной культуры. Прежде всего нужно перестать заниматься копированием. Вторичность сегодня стала основой практически любого произведения искусства. Вторичные сюжеты, образы, драматургические ходы и т.д., всё это подаётся в виде авторских интерпретаций, а по сути, является под час банальным копированием западных примеров.

Но надежда есть всегда, и эта надежда заключена в работе над сохранением лучших примеров и достижений всех, подчеркиваю, всех предыдущих поколений, до которых только способен дотянуться человеческий разум. А также в планомерной, под час неблагодарной кропотливой работе с детьми и молодёжь. Необходимо отойти от привычки «подслащивания» всего и вся для них, таким образом мы лишаем молодое поколения приобрести устойчивый культурный иммунитет и сформировать свой собственный творческий потенциал. Но как известно, научить нельзя, можно только научится, а значит, одним из важных моментов является культивирование в обществе, в том числе и культурной среде положительных примеров.

Ясно лишь одно, что в нашей многонациональной и многоэтничной стране реализовать эти задачи возможно только в том случае, если мы опираемся на духовно-нравственные ориентиры, самобытность и ментальность, заложенные в отечественной культуре, которую необходимо не просто знать, но жить в ней ежедневно, сохраняя как на бытовом уровне, так и в произведениях искусства, и защищать от посягательств извращения и интерпретирования смыслов и значений. Защитой от внешнего посягательства, а как следствие, внутреннего разложения общества, может стать только правдивое восприятие действительности и совестливый разговор современными средствами искусства".