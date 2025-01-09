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Культура и отдых

Нижегородские музыканты с хитом "Руки вверх" покорили пользователей соцсетей

26 января 2025 12:23  [119] Культура и отдых

Фото: Александр Воложанин

Популярный российский певец и музыкант Сергей Жуков в своих соцсетях опубликовал видеоролик из Нижнего Новгорода. На нём запечатлены два пожилых уличных музыканта, исполняющих на улице Большой Покровской хит "18 мне уже".

"Поговаривают, "Руки вверх!" все возрасты покорны", - указано в описании к видео.

Выступление нижегородских музыкантов подписчики оценили очень положительно, многие отметили, что летом, когда гостили в столице Приволжья, встречали их на главной пешеходной улице города.

"Да, да! Это у нас в Нижнем Новгороде, такие забавные дядечки, они много чего умеют играть из современной музыки. Получается очень прикольно", - рассказала нижегородка Елена. 

"Наши музыканты!!! Нижегородские, летом и в хорошую погоду можно на Покровке послушать их виртуозный концерт, мне они очень нравятся", - добавила горожанка Ольга.

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Теги:
Музыка Социальные сети
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