Пять человек пострадали в массовой аварии в Сергачском районе Происшествия

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Серьёзное дорожно-транспортное происшествие с участием трёх легковых автомобилей случилось 26 января в Сергачском районе.

По информации от ГУ МВД по Нижегородской области, авария произошла сегодня около 11:00 на автодороге "Сергач – Яново", недалеко от железнодорожного переезда Тарталей.

По предварительным данным, водитель автомобиля Chevrolet Niva, двигаясь по трассе, не справился с управлением и допустил занос, после чего выехал на встречную полосу, где столкнулся с другим Chevrolet Niva. Затем в них врезалась Lada Granta.

В результате аварии пострадали пять человек, их госпитализировали в медицинское учреждение.

Сотрудники ГИБДД на месте происшествия выясняют все обстоятельства ДТП. На помощь пострадавшим прибыли пожарные, которые деблокировали водителя одного из автомобилей. Мужчину передали медикам для дальнейшей госпитализации.

Для предотвращения возгорания пожарные отключили питание повреждённых транспортных средств и осмотрели место аварии на предмет утечки топлива.