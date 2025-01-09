Электронный дневник вновь стал доступен в Нижегородской области

Во второй половине дня 26 января электронный дневник возобновил свою работу в Нижегородской области.
Ранее пользователи сообщали о проблемах с доступом к сервису. Так, затруднения при входе в личный кабинет возникли утром 25 января. Пользователи сталкивались с сообщением об ошибке авторизации при входе через портал Госуслуг.
Специалисты устранили неполадки, и по сообщениям пользователей сервиса, теперь цифровой дневник вновь доступен для использования через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА).
Ранее сообщалось, что нижегородские родители смогут видеть, когда их дети приходят и уходят из школы.
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