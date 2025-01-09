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Общество

У тигренка, спасенного в Нижнем Новгороде, обнаружили 11 переломов

27 января 2025 10:19  [87] Общество

Фото: Telegram-канал SHOT

В хоспис для диких кошек в Ленинградской области доставили тигренка с 11 переломами. Видео обследования маленькой тигрицы появилось в сообществе приюта «Дом тигра» в «ВКонтакте».

Как рассказали в приюте, тигренка сначала держали частные владельцы. Позже они передали животное в нижегородский зоопарк «Мадагаскар». Но там не смогли создать подходящие условия для содержания хищника, поэтому сотрудники зоопарка обратились в «Дом тигра». Специалисты приехали и забрали тигрицу.

Обследование, проведенное еще в Нижнем Новгороде, показало переломы плечевых костей на обеих передних лапах. Позже врачи хосписа обнаружили дополнительные травмы: повреждения таза, бедер и хвоста. Кости в некоторых местах срослись неправильно. По словам специалистов, это могло произойти из-за нехватки кальция, что связано с плохим питанием у прежних хозяев.

Сейчас врачи не могут проводить операции из-за тяжелого состояния тигрицы. Ей организовали правильное питание и свели к минимуму физическую активность, чтобы избежать новых проблем со здоровьем.

Напомним, что тигрёнка с переломанными лапами привезли в зоопарк Нижнего Новгорода.

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Теги:
Животные спасение
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