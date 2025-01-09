Психиатр, осужденный за выдачу справки “борскому стрелку”, добивается пересмотра приговора Общество

Врач-психиатр из Нижнего Новгорода, выдавший справку на право владения оружием молодому человеку, устроившему стрельбу в Борском районе, пытается добиться отмены своего приговора. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в Нижегородской области Оксана Кислицына.

Напомним, в октябре 2022 года психиатр Виталий Балуев был признан виновным в халатности. Его приговорили к шести месяцам лишения свободы в колонии-поселении. Причиной уголовного преследования стал случай 2020 года, когда 18-летний житель Борского района устроил стрельбу, убив четверых человек. Незадолго до этого молодой человек получил охотничье ружье, пройдя освидетельствование у Балуева. Врач не нашел оснований для отказа в выдаче справки.

Оксана Кислицына подчеркнула, что на момент освидетельствования у стрелка не было диагностировано психических расстройств. Также она напомнила, что обязательное психологическое тестирование при получении разрешения на оружие появилось только в 2021 году, после трагедии.

"С момента этой страшной трагедии мы работаем с обращением Виталия Балуева, который просит пересмотреть приговор", — написала омбудсмен.

Она отметила, что не считает врача виновным в произошедшем, так как тот действовал в рамках своих полномочий. Кислицына заверила, что поддержит подачу апелляции на вынесенное решение.

Ранее сообщалось, что Виталий Балуев получил полгода колонии за выдачу справки "борскому стрелку".