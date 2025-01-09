Два катка закрылись в Нижнем Новгороде из-за оттепели

Два катка закрылись в Нижнем Новгороде с 27 января из-за оттепели.
По данным городской дирекции парков и скверов, ледовые площадки в парке имени 1 мая и в Автозаводском парке с понедельника временно приостановили работу.
Ожидается что при наступлении благоприятных погодных условий оба катка снова станут доступны для посещения.
Напомним, что плюсовая температура воздуха установилась в Нижнем Новгороде.
Ранее сообщалось, что более 75 катков и хоккейных площадок открылись этой зимой в Нижнем Новгороде.
Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+