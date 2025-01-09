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Политика

Региональный этап форума "Малая родина — сила России" стартовал в Мурманске

27 января 2025 11:40  [99] Политика

Фото: varmsu.ru

24–25 января в Мурманске начался региональный этап форума "Малая родина — сила России". Такие мероприятия организованы в 16 регионах страны в рамках подготовки ко II Всероссийскому форуму, который состоится в апреле 2025 года в Москве. Инициаторами проекта выступили Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ) и Администрация президента РФ.

Ключевой задачей форума стало обсуждение вопросов, касающихся муниципального управления и улучшения качества жизни граждан. Заместитель начальника Управления президента РФ Евгений Грачев отметил, что форум служит площадкой для диалога между представителями муниципальной власти. Он подчеркнул, что муниципалитеты ежедневно решают оперативные запросы жителей, а подобные встречи позволяют делиться успешными практиками и находить наиболее эффективные решения.

Сопредседатель ВАРМСУ Ирина Гусева в своем выступлении акцентировала внимание на необходимости создания эффективной экосистемы для решения задач местной власти. По ее словам, обсуждаемые в рамках форума темы варьируются от вопросов экологии и комфортной городской среды до экономики и взаимодействия с населением.

"Итогом этой работы станет Совет при Президенте РФ по развитию местного самоуправления, а также резолюция с конкретными предложениями по актуальным задачам, обозначенным гражданами", — отметила Гусева.

На этапе в Мурманске обсуждались темы экологии и промышленного развития. До апреля аналогичные мероприятия пройдут еще в 15 регионах, включая Нижегородскую область. Финальная встреча состоится в Москве на площадке Национального центра "Россия". В рамках II Всероссийского форума будет вручена муниципальная премия "Служение", которая станет кульминацией проекта.

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Теги:
МСУ муниципалитет Форум
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