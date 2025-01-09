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Общество

Мобильный ФАП ввели в эксплуатацию в Балахнинской ЦРБ

27 января 2025 11:51  [91] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В Балахнинской центральной районной больнице ввели в эксплуатацию мобильный фельдшерско-акушерский пункт, который создан на базе автомобиля "ГАЗон Next". На закупку транспортного средства и его оснащение медицинской техникой направили около 19,6 млн федеральных и областных средств.

Как сообщили в министерстве здравоохранения региона, передвижной ФАП предназначен для оказания первичной медицинской помощи жителям округа. Его работа призвана повысить доступность здравоохранения, в первую очередь, для тех, кто проживает в отдаленных населенных пунктах.

Функционал мобильного ФАПа соответствует возможностям стационарных фельдшерско-акушерских пунктов. Здесь имеется оборудование для проведения электрокардиографии, лабораторных анализов, гинекологическое кресло и пр.

"Ввод в эксплуатацию мобильного фельдшерско-акушерского пункта – важный шаг в развитии системы здравоохранения нашего округа. Уверен, его работа внесет значимый вклад в укрепление здоровья населения", – сказал главный врач Балахнинской ЦРБ Сергей Недров.

Как отметил руководитель медучреждения, в настоящее время формируется график работы мобильного ФАПа. Жителей Балахнинского проинформируют о расписании посещений мобильного пункта. Планируется, что в передвижном ФАПе смогут ежегодно принимать около пяти тысяч пациентов.

Закупка и оснащение мобильного ФАПа осуществлялись в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения Нижегородской области.

Напомним, с 2025 года в России запущен новый национальный проект "Продолжительная и активная жизнь". Он является продолжением национального проекта "Здравоохранение" и реализуется по поручению президента России Владимира Путина. Новый нацпроект охватывает все направления работы в отрасли – от модернизации первичного звена до реабилитации.

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Теги:
Здравоохранение Нацпроект
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