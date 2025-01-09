Семь судов на подводных крыльях выпустят в Нижегородской области в 2025 году Общество

Центральное конструкторское бюро по судам на подводных крыльях имени Р.Е. Алексеева намерено выпустить 16 новых судов в ближайшие два года. Об этом рассказал заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян.

Он уточнил, что семь судов будут готовы к сдаче уже в 2025 году, а еще девять – в 2026 году.

Так, в текущем году планируется выпуск четырех судов типа "Метеор": одно из них предназначается для Нижнего Новгорода, остальные – для Якутска и

Ростова-на-Дону. Также в этом году ожидается производство трех судов "Валдай", предназначенных для Саратова.

На 2026 год запланировано завершение работ над тремя "Метеорами" и шестью "Валдаями".

Ранее сообщалось, что уже девятнадцатый "Валдай 45Р" спущен на воду в Нижегородской области.