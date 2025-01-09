Фонд "Защитники Отечества" организовал конкурс эскизов памятника героям СВО Культура и отдых

Фото: организаторы конкурса

Фонд "Защитники Отечества" совместно с Московским финансово-юридическим университетом (МФЮА) объявил всероссийский конкурс (0+) на создание эскизов памятника, посвящённого героям специальной военной операции. Организаторами выступили также Федеральное казначейство, Министерство науки и высшего образования, Министерство просвещения и Федеральная служба по финансовому мониторингу.

Принять участие в конкурсе могут как профессиональные архитекторы, так и все желающие, включая ветеранов СВО и их семьи. Заявки принимаются как от индивидуальных участников, так и от творческих групп. Работы будут собираться до 28 февраля 2025 года. Для участия необходимо заполнить заявку через личный кабинет на сайте Федерального казначейства, где также размещены условия конкурса.

Победителей определит комиссия, в состав которой войдут представители профессиональных сообществ в области монументального искусства, а также организаторы. Итоги планируется объявить в марте 2025 года.

Фонд "Защитники Отечества", созданный по поручению президента России Владимира Путина, занимается поддержкой ветеранов СВО и их семей. Организация предоставляет помощь в медицинской и социальной реабилитации, переобучении, трудоустройстве, юридическом сопровождении, адаптации жилья для инвалидов и долговременном надомном уходе. С момента открытия филиалов фонда 1 июня 2023 года было обработано свыше 2 млн обращений, из которых более 91% уже решены.