Нижегородская область сохранила 14 место в рейтинге регионов с перспективами трудоустройства Экономика

Нижегородская область сохранила свою позицию на 14-м месте в рейтинге перспективных для трудоустройства регионов, согласно данным пресс-службы hh.ru за первый квартал 2025 года.

Первое место в рейтинге заняла Амурская область, получив 77,40 баллов и поднявшись на восемь пунктов за год. Второе место досталось Республике Татарстан с результатом 77,30 баллов, на третьем расположилась Республика Башкортостан, которая набрала 76,53 балла и улучшила свою позицию на две строки.

В Нижегородской области наблюдается рост средней предлагаемой зарплаты – она увеличилась с 55 до 69,1 тысячи рублей. Тем не менее, конкуренция среди кандидатов усилилась: теперь на одну вакансию претендует 3,5 человек. Кроме того, доля людей, не готовых к переезду ради работы, повысилась с 80% до 83%.

Ранее сообщалось, что нижегородским бюджетникам повысят зарплату на 4,5% с января 2025 года.